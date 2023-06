Gladys de Terra e Paixão: atriz Leona Cavalli é casada?

Atriz está atualmente no horário nobre com a novela Terra e Paixão.

Intérprete de Gladys em Terra e Paixão, mulher que tem um casamento de fachada e um caso com o italiano trambiqueiro Luigi (Rainer Cadete), a atriz Leona Cavalli é uma veterana conhecida nas telinhas. Com uma extensa carreira, o público também tem curiosidade sobre a vida pessoal da artista. Ela já foi casada? Tem filhos? Conheça!

Leona Cavalli tem marido?

Aos 53 anos de idade, a atriz Leona Cavalli está solteira. Dedicada a carreira e discreta sobre sua vida pessoal, o último romance conhecido da famosa foi com o músico e ator Pedro Jones, em meados de 2013. Na época, a famosa chegou a dar declarações à imprensa de que o romance não era sério. No ano seguinte os dois já não estavam mais juntos e o artista engatou um namoro com Daniela Carvalho.

Leona Cavalli já foi casada antes, mas optou por se dedicar a carreira. Em março de 2016, em entrevista para a revista Quem, a artista confidenciou que desistiu de um casamento por conta do trabalho.

Ainda na juventude, seu primeiro namorado, o ator José Barbosa, que depois se tornou marido, desistiu da carreira e se incomodava com a vida agitada e inconstante que levavam devido ao trabalho. Ele então deu um ultimato para Leona: ele ou a carreira. A atriz optou pela carreira e se separou.

Se tornar mãe também não foi uma escolha de Leona Cavalli. Na mesma entrevista para a Quem, a atriz contou que adora crianças, mas que maternidade exige prioridade e ela não poderia oferecer isso, por isso não se arrepende de nenhuma de suas escolhas.

Leona Cavalli começou cedo na atuação, ela fez sua estreia no teatro profissional logo aos 16 anos, ao participar de uma montagem de "Valsa nº 6". Em seguida, ela estudou teatro na PUC de São Paulo e conquistou mais trabalhos nos palcos ao longo dos anos.

No cinema, sua estreia foi no filme Um Céu de Estrelas, em 1996. Já na televisão, ela apareceu pela primeira em 2002, na série Os Normais, da TV Globo. Sua primeira novela foi Da Cor do Pecado, em que participou brevemente como a versão jovem de Edilásia Sarinha, matriarca de uma família de lutadores que foi interpretada Rosi Campos.

Gladys em Terra e Paixão

Os resumos da novela Terra e Paixão adiantam que Gladys ajudará a filha Graça (Agatha Moreira) no golpe da barriga contra Daniel (Johnny Massaro) e Mariano (Leandro Lima), enquanto tenta esconder que sua família está falida.

Além disso, ela passará bem perto de ter seu caso com Luigi descoberto pelo marido Tadeu (Claudio Gabriel), mas por sorte conseguirá se livrar do flagra. Após dar um colar caríssimo para o italiano, ela precisará da joia de volta, devido a um pedido de Tadeu, que terá que vendê-la.

Gladys vai correr atrás do colar, mas o italiano já terá a vendido para conseguir comprar o anel de noivado de Petra (Debora Ozório). No entanto, o trambiqueiro vai contar com a ajuda de Anely (Tatá Werneck) para conseguir a joia de volta e a devolverá para Gladys, que conseguirá mais uma vez esconder seu caso com o bonitão vivido por Rainer Cadete.

