Petra de Terra e Paixão, Debora Ozório em Gênesis viveu incesto com o pai

Em destaque no horário nobre da TV Globo como Petra de Terra e Paixão, a atriz Debora Ozório já trabalhou na emissora de Edir Macedo. A jovem de 26 anos de idade participou de duas produções bíblicas na Record TV, sendo a mais recente delas a novela Gênesis.

Debora Ozório foi Tamires na novela Gênesis

A atriz Debora Ozório participou da quinta fase da novela Gênesis, que focou na história de Abraão e sua família. A garota interpretou Tamires, filha de Ló (Emilio Orciollo Netto), sobrinho de Abraão. Ela era irmã de Paltith (Polliana Aleixo) e perdeu a mãe Ayla (Elisa Pinheiro) durante a fuga da cidade de Sodoma, quando a mulher descumpriu as ordens de Deus e olhou para trás durante a destruição da cidade, virando assim uma estátua de sal.

Após a morte da mãe de Tamires e Paltith , as meninas se envolvem em uma trama pesada de incesto. Ao fugirem com o pai de Sodoma, as garotas ficam sozinhas com Ló em uma caverna e se desesperam ao pensar no futuro. Com medo do que poderia acontecer com elas e a descendência de Ló se perder com a possível morte do pai, que já estava velho, as duas armaram um plano: embebedar o próprio pai e ir para a cama com ele, no intuito de engravidar. O plano deu certo e ambos tiveram filhos com o pai.

Na época em que o folhetim foi ao ar, algumas das cenas das garotas no plano de engravidar de Ló foram consideradas pesadas demais para o público e por isso foram cortadas. Em junho, quando a trama ainda estava sendo abordada na produção bíblica, a jornalista Patrícia Kogut do O Globo revelou que a direção da Record resolveu fazer cortes na história e suprimir cenas das atrizes Polliana Aleixo e Debora Ozório com Emilio Orciollo Netto.

A personagem de Debora Ozório em Gênesis existiu na Bíblia, mas não teve seu nome citado nas escrituras. O folhetim da Record teve a liberdade criativa de criar uma identidade e as características da garota. Na Bíblia, o que é revelada sobre as filhas de Ló é a breve história de Sodoma e Gomorra e depois o incesto. Após o nascimento das crianças concebidas no pecado, Moabe e Ben-Ami, as irmãs param de aparecer na história.

Primeiro trabalho da atriz na Record foi em Rico e o Lázaro

Antes de atuar em Gênesis, Debora Ozório já havia feito sua estreia na Record. A atriz interpretou a princesa Nitócris na primeira fase da produção bíblico O Rico e O Lázaro em 2017. Depois, ela foi substituída pela atriz Stephanie Brito.

A personagem era uma garota mimada, egoísta e de temperamento muito forte. Ao crescer, se tornou uma jovem arrogante e com uma ambição sem limites, sempre desejando luxos, riqueza e poder. Uma de suas maiores preocupações era manter bela e jovem e procurava todo tipo de magia e produto que pudesse a manter "conservada".

Petra de Terra e Paixão ainda vai virar vilã

Quem está acompanhando o trabalho de Debora Ozório em Terra e Paixão deve se preparar para uma mudança brusca na vida da personagem Petra. Segundo adiantou a coluna de Carla Bittencourt, no Notícias da TV, a jovem viciada em remédios controlados vai se tornar vilã da trama.

A transformação da garota será depois da morte de Daniel (Johnny Massaro), irmão dela. O rapaz sofrerá um grave acidente de carro depois de uma briga feia que terá com Caio (Cauã Reymond) por conta do amor que ambos sentem por Aline (Barbara Reis).

Petra culpará o meio-irmão e Aline pela morte de Daniel e por isso virará uma pedra no sapato da dupla. Petra causará um incêndio que acabará com a colheita e tentará derrubar Caio para ficar com os negócios e herança do pai da dupla (Tony Ramos).

