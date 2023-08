Resumo de Terra e Paixão de amanhã, quarta-feira (23/8)

O resumo de Terra e Paixão de quarta-feira, 23, traz um dos momentos mais esperados da novela. Depois que Caio (Cauã Reymond) revela para a família La Selva que Agatha (Eliane Giardini) está viva, Antônio (Tony Ramos) começará a se reaproximar da ex-mulher, deixando Irene (Glória Pires) furiosa. A novela começa mais cedo, às 20h30, horário de Brasília, por conta da exibição do futebol.

O que diz o resumo de Terra e Paixão?

O capítulo de quarta-feira começa com Irene acusando Caio de contratar uma impostora para se passar por Agatha. Antônio não vai cair do papo da madame, já que conhece sua primeira esposa como ninguém. O fazendeiro até pedirá para conversar com a mãe do primogênito em particular.

A personagem de Eliane Giardini vai contar toda a verdade para o ex-marido e dirá que o ciúmes excessivo de Antônio fez com que ela se apaixonasse por Evandro (Rafael Cardoso). Depois que a mulher for embora, o fazendeiro se abrirá com Angelina (Inez Viana) e contará como a conheceu.

Irene vai ameaçar Nice (Alexandra Richter) após ver Agatha. Isso porque Gregório (Felipe Rocha) garantiu para a dona do bar que havia matado a mãe de Caio, o que é mentira.

Luigi (Rainer Cadete) será mais uma pessoa que não vai gostar de saber que a mãe de Caio voltou. O italiano irá procurar por Anely (Tatá Werneck) na pousada e dirá que o reaparecimento da mulher vai atrapalhar seu caminho até a sucessão e pede para a cúmplice ficar de olho da ex-presidiária.

Enquanto isso, Marino (Leandro Lima) vai encontrar o celular de Gregório no meio do mato após a tentativa de sequestro. O delegado entrega o aparelho para a perícia e descobre que ele mantém contato com Nice.

O resumo de Terra e Paixão de quarta também mostra que Tadeu (Claudio Gabriel) consegue o que tanto queria: o perfil da Rainha Delícia é reativado no Hot Site.

O capítulo de quarta termina com Irene encontrando Agatha na pousada, e a madame ameaça a mãe de Caio novamente.

Veja: Agatha é vilã em Terra e Paixão ou não?

Jonatas descobre que é filho de Agatha

Ainda nesta semana, será revelado que Jonatas (Paulo Lessa) é filho de Agatha. As cenas estão previstas para irem ao ar na quinta-feira, 24.

Gentil (Flávio Bauraqui) finalmente começa a contar alguns segredos do passado. Com a volta de Agatha, é hora de Jonatas saber que ele é fruto de um relacionamento que os dois tiveram há mais de trinta anos.

Assim como Caio em um primeiro momento, o produtor rural não vai aceitar Agatha como sua mãe. O rapaz, inclusive, vai procurar o meio-irmão para alertá-lo sobre a mulher, que pode ser apenas uma grande interesseira.

O público descobrirá que Agatha não é tão santa assim como diziam. A mulher engravidou de Gentil, mas abandonou Jonatas com o pai pois na época tinha acabado de conhecer Antônio e não queria perder a oportunidade de se casar com um homem rico por conta do recém-nascido.

A mãe de Caio começará a mostrar sua verdadeira face a partir das próximas semanas. Antônio, que ainda tem sentimentos pela mulher, manda Ramiro (Amaury Lorenzo) protegê-la e pede para Silvério (Samir Murad) se encarregar de sempre depositar uma mesada para ela.

Jussara (Tatiana Tiburcio), porém, vai notar o interesse da mulher pelos papéis da venda da casa para Caio e pelo dinheiro de Antônio. A matriarca será mais uma pessoa que pedirá para Aline (Barbara Reis) ter cuidado com a sogra.

Veja: Quem é Evandro em Terra e Paixão?