Quem é Evandro em Terra e Paixão?

Evandro já apareceu rapidamente em alguns flashbacks de Terra e Paixão e foi citado por uma testemunha que conversou com o delegado Marino (Leandro Lima) durante as investigações sobre o paradeiro de Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini). Nos próximos capítulos, o nome do médico será relembrado, o que despertará certa curiosidade sobre sua história. Mas afinal, quem é esse personagem?

Evandro é médico na novela Terra e Paixão

Evandro é um médico que trabalhava no hospital em que Caio nasceu e teve um caso com Agatha . Segundo os resumos, quando a mãe de Caio reencontrar Antônio (Tony Ramos), ela vai confessar para o marido que se apaixonou pelo rapaz por conta do ciúmes possessivo de Antônio.

Para quem não lembra, Evandro já apareceu na novela Terra e Paixão, em flashbacks que foram ao ar em junho, quando Marino buscava pistas de que Agatha estaria viva. O delegado descobriu que Evandro desapareceu da cidade de Nova Primavera logo após o enterro de Agatha e por isso acreditou que ele pudesse estar envolvido no sumiço da personagem.

Nas cenas em que deu às caras, o médico apareceu no parto de Caio, que supostamente teria matado Agatha, em uma sequência bem rápida em que estava com máscara, touca, luvas e todas os aparatos médicos obrigatórios, mas o público conseguiu reconhecer que se tratava do ator Rafael Cardoso, que já trabalhou com Walcyr Carrasco antes, em O Outro Lado do Paraíso (2018). O ator deve aparecer em mais algumas cenas da trama, já que Agatha contará sua história para o filho Caio e assim novos flashbacks podem ganhar espaço na história.

Se Evandro aparecerá mais velho na história, assim como aconteceu com Agatha, que agora é interpretada pela atriz Eliane Giardini, ainda é uma incógnita. Por enquanto, nenhum ator foi cotado para o papel e sua aparição na vida de Agatha poderia ser uma grande reviravolta, porém, pelo andamento da trama, acredita-se que o médico já tenha morrido. Ainda não foi confirmado na novela Terra e Paixão quem é o homem que Agatha foi acusada injustamente de matar e por isso foi parar na cadeia, mas entre o público muito se especula que esta vítima pode ter sido o amante dela, Evandro.

Veja - Nice em Terra e Paixão, relembre os filmes e novelas de Alexandra Richter

Caio é filho de Evandro?

Por enquanto, Caio é considerado o principal nome na sucessão de Antônio (Tony Ramos) na novela Terra e Paixão, mas entre os fãs da obra de Carrasco, há quem suspeite que o rapaz não seja filho legítimo do ricaço. Como Agatha se relacionou com Gentil (Flávio Bauraqui) antes de Antônio e depois ainda manteve o caso com Evandro, a possibilidade de ela ter engravidado de outro homem durante a concepção de Caio existe.

"E se o Caio não for filho do Antônio e a Aline ser a única filha dele com um caso que teve com a Jussara?", comentou um fã da atração nas redes sociais. "Acho que é isso mesmo viu", concordou outra na publicação.

No momento, Caio é considerado filho de Antônio, mas tudo pode mudar e a novela ainda tem muito chão até janeiro, quando completará seus 221 capítulos no ar. Até agora se sabe que Agatha tem um outro filho além de Caio, Jonatas (Paulo Lessa), que ela abandonou com o pai depois que começou a se relacionar com Antônio. A revelação será feita poucos capítulos após o retorno da personagem para Nova Primavera, segundo adiantam os resumos.

Leia também - Daniel está vivo em Terra e Paixão ou não?