Agatha é vilã em Terra e Paixão ou não?

Após muita espera, Agatha chegou em Terra e Paixão e causou surpresa em Caio (Cauã Reymond), que por quase toda a sua vida acreditou que a mãe havia morrido no parto. A personagem de Eliane Giardini chegou demonstrando doçura, amor pelo filho e alega que ficou presa por um crime que não cometeu. No entanto, ela pode ser muito mais perigosa do que aparenta. Agatha é vilã em Terra e Paixão? Público não acredita na inocência da primeira esposa de Antônio (Tony Ramos).

O que aconteceu com Agatha de Terra e Paixão

A suposta aparência de boa pessoa de Agatha não tem convencido o público da novela Terra e Paixão, que acredita que ela pode se revelar uma grande vilã ao longo da história. Há quem pense que sua prisão não tenha sido um acidente, mas resultado do assassinato de seu amante, o médico Evandro, que fugiu com ela de Nova Primavera. Além disso, as suspeitas é que seu retorno seja com o intuito de conseguir dinheiro com os La Selva.

Agatha também alega que resolveu forjar sua morte e escapar da cidade porque tinha medo do marido ciumento e possessivo, porém, até agora não foi exibido nenhum flashback que comprove a história da personagem de Eliane Giardini, ou que confirme que ela não abandonou Caio por pura negligência, mas por um azar do destino, já que foi presa pouco depois.

Desde que o retorno de Agatha se tornou foco da novela Terra e Paixão, a mãe de Caio vem sendo comparada com uma vilã muito lembrada, a Flora de A Favorita (2008 - 2009). Interpretada por Patrícia Pilar, a personagem enganou o público durante metade da história e fingia que era uma vítima da rival Donatela (Claudia Raia), que a incriminou pela morte do marido. No entanto, após uma grande reviravolta do folhetim de João Emanuel Carneiro era revelado que Flora fingiu bondade durante todo o tempo.

A possibilidade de Agatha se revelar vilã é grande e até mesmo a atriz Eliane Giardini tem essa suspeita. Em entrevista ao Encontro, no dia 17 de agosto, a veterana revelou que não sabe o futuro da personagem e o que ela realmente quer, mas que acha que ela será uma megera, assim como o público acredita. "Pelas cenas novas que estão chegando, dá para perceber que ela tem muita coisa armada, muito plano", opinou.

Na web, o público já mostrou suas teorias. "A Agatha tem uma energia Flora que eu estou adorando", comentou um fã do folhetim no Twitter. "Mano, a Agatha é tão Flora... ainda vamos nos surpreender", concordou outro. "Será que a Agatha é uma Flora da vida? Ela no início falava que só queria o amor da filha, mas na verdade...", especulou outro.

