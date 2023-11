Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 23 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 23 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena), que finalmente decide ser feliz ao lado de César, seu grande amor.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 23/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quinta-feira, 23, de acordo com os capítulos originais, começa com Hilda conversando com César e ao notar que o médico sente falta da irmã, o aconselha a ligar para Helena. O capítulo vai mostrar a esperada festa a fantasia dos 18 anos de Clara.

Enquanto isso, César vê Helena entrando com Téo na festa e a puxa para discutir. O médico e a professora sobem para o quarto para discutir, mas acabam se beijando. Luciana também chega na festa e procura pelo ex. Ela sobe as escadas, entra em um cômodo e flagra Helena e César juntos - e os recrimina.

A médica acusa Helena de ter dado em cima de César logo depois dela ter terminado o namoro, mas César confessa que os dois já se conheciam e se relacionavam, para a surpresa de Luciana. Helena contra ataca acusando-se de amar Diogo, de não gostar dela e de ter escondido a verdade sobre Lucas.

A situação serve para César pedir que Helena se case com ele e beija-a. A descoberta é um choque para Luciana, que corre para contar a descoberta para Téo e Pérola, que se surpreendem.

Clara diz a Rafaela que ama. Laura garante que Téo devolveu-lhe a esperança de amar novamente. Os dois se beijam. Fred dá a primeira fatia do bolo para a Raquel, que faz questão de passar para Leonora. Margareth sofre quando Clara dá a primeira fatia para Rafaela.

Helena conta para Téo sobre César. Na pista de dança, Rodrigo beija Paulinha. Sérgio e Vidinha se beijam. Diogo aparece de surpresa na casa de Luciana, que diz que está livre para ele. Eles se amam. Santana se interna voluntariamente e se despede de Adelaide e Lobato. Rafaela chora de felicidade quando Clara chega com as malas.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.