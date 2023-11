Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 24 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 24 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. No capítulo de hoje, Santana vai mostrar que precisa de ajuda para vencer o vício.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 24/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 24, de acordo com os capítulos originais, mostra Clara dizendo para Rafaela que saiu fugida de casa, onde sofre preconceito da mãe, e que mesmo assim deixou uma carta para Margareth. A mulher chora ao ler a despedida da filha e é consolada, silenciosamente, pelo marido. Outro casal que começa a ajeitar a vida é Edwiges e Claudio, que decidem se casar. A filha da noiva comemora, mas Marta se recusa a fazer uma festa de casamento e pede que o filho viaje após a cerimônia na igreja. Eles vão para Nova York.

Dóris chega em casa após uma noitada com Marcos e Carlão se enfurece ao ver marcas no corpo da filha, e acusa- a de estar se prostituindo. Irene exige que o marido pare de acusar a filha, mas se preocupa com a relação da moça com o crápula.

Marcinha insiste com Helena que ela vá morar na casa depois de se casar com César. Rodrigo implica com Paulinha. Lorena atende a um telefonema de Ricardo, amigo de Diogo, e se encanta com a voz dele. Helena recebe a família de César para jantar.

Sérgio garante a Heloisa que não há possibilidade de volta. Heloisa atravessa a rua em frente ao hotel sem olhar e cruza a areia da praia em direção ao mar. Sérgio entra no mar e salva Heloísa. Helena recebe telefonema de Sérgio e pede que chame o psiquiatra de Heloisa, Dr. Edgard.

Helo é internada a força e dá início ao seu tratamento.

