Resumo novela Amor de Mãe de 02/03/2021 a 06/03/2021

“Amor de Mãe” está de volta em sua segunda fase, após as paralisações serem paralisadas em razão da pandemia do coronavírus. A trama das 21 horas, que traz Dona Lurdes em busca do filho, vai ao ar de segunda a sábado, sempre após o Jornal Nacional. A seguir, confira o resumo da novela A Amor de Mãe de 2 de março a 6 de março de 2021.

O que sabemos sobre a volta da novela?

Resumo novela Amor de Mãe, terça-feira, 02/03/2021

Lurdes apoia Magno. Raul e Estela ficam juntos durante o voo. Raul anuncia a Lídia que Álvaro apresentará a nova namorada. Lídia pede que Érica a acompanhe na viagem com o marido. Thelma explica a Danilo por que não venderá o restaurante da família. Vitória comenta com Miranda e Natália que acredita que Paulo tenha uma amante. Vitória lamenta a falta de um filho. Lurdes sonda o local do acidente e tranquiliza Magno. Camila conhece seus novos alunos, e acaba passando por um tiroteio. Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advogada se incomoda. Sinésio chantageia Thelma. Paulo decide se separar de Vitória. Lurdes tem uma surpresa e acredita que conseguirá encontrar

Resumo novela Amor de Mãe, quarta-feira, 03/03/2021

Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode ajudar a encontrar Domênico. Magno conhece Dona Nicete. Lídia provoca Verena e discute com Raul. Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.

Quem é o Domenico da novela Amor de mãe?

No final da primeira fase da novela, o telespectador descobriu que Danilo (Chay Suede) é Domênico, o filho que Lurdes (Regina Casé) tanto procura. A personagem estará cada vez mais perto descobrir toda a verdade.

O retorno da novela traz capítulos inéditos e abordará a pandemia do coronavírus, inclusive com personagens utilizando máscara. Betina, vivida por Isis Valverde, vai contrair Covid-19 durante seu trabalho como enfermeira e ficará em estado grave.