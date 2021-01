Amor de Mãe: o que sabemos sobre a volta da novela?

A novela “Amor de Mãe“, da autora Manuela Dias, de 43 anos, está sendo especulada para retornar ao ar na tela da Globo nos próximos meses de 2021. Fora do ar, a emissora está ensaiando o retorno da trama, já que os capítulos finais foram gravados em novembro de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus.

Quando volta a novela Amor de Mãe?

As gravações da novela foram oficialmente encerradas no dia 14 de novembro de 2020, após uma paralisação em março. A trama foi a primeira novela concluída durante o período de isolamento social e até ganhou cenas reescritas em contexto de pandemia pela criadora da história. Após cinco meses isolados, os atores retornaram as gravações, mas com um protocolo de segurança para evitar a propagação do vírus. Na época, Regina Casé, que interpreta Lurdes, compartilhou um registro em sua rede social, mostrando os bastidores onde apareceu com placas de acrílico separando os atores. O elenco também teve menos cenas gravadas no dia, além de camarins individuais.

Segundo informações do portal Uol, a emissora planeja estrear a segunda fase da trama durante o primeiro trimestre de 2021. Ou seja, em breve. Ao todo, a equipe produziu mais 23 capítulos para a segunda fase da novela “Amor de Mãe”, prevista para entrar no ar em algum momento do primeiro trimestre deste ano. A data oficial da estreia ainda é um mistério e depende de fatores como o ritmo de gravações de sua sucessora, “Um Lugar ao Sol”, de Licia Manzo, reprisada no ar.

Os finais já foram gravados?

Sim, os finais da novela já foram gravados e a Globo tenta ao máximo preservar o desfecho da história de alguns personagens marcantes, como o caso do desfecho de Telma, personagem de Adriana Esteves. “Amor de Mãe” teve o tempo restante da história reduzido para apenas 23 capítulos. Com isso, muitos atores tiveram o número de cenas menores e alguns até nem retornaram às gravações, como é o caso de Tales (Alejandro Claveaux).

Por conta do pouco espaço de tempo para concluir a novela, a autora precisou encurtar e até modificar o texto. A Covid-19 vai infectar alguns personagens do folhetim como Betina (Isis Valverde), que ficará entre a vida e a morte após voltar a trabalhar como enfermeira. Por outro lado, o personagem do ator Vladimir Brichta, Davi, passa por um sufoco na segunda fase. Depois de levar um tiro, é preso e contrai o novo coronavírus.

Sobre a novela

A telenovela “Amor de Mãe” conta a história de três mulheres de classes sociais diferentes que vivem seus dilemas como mães. São elas: Lurdes (Regina Casé), Vitória (Taís Araújo) e Thelma (Adriana Esteves). Lurdes é uma nordestina batalhadora que teve quatro filhos: Magno, Ryan, Érica e Domênico – vendido aos 2 anos por seu ex-marido para a traficante de crianças Kátia (Vera Holtz). Mãezona, ela adota a órfã Camila (Jéssica Ellen), e após 26 anos de busca, encontra Sandro (Humberto Carrão), um marginal criado por Kátia.

No entanto Lurdes descobre que o rapaz é filho de sua patroa, Vitória (Taís Araújo), uma advogada rica e bem sucedida, que o deu recém-nascido para a traficante para não atrapalhar seus estudos, uma vez que ela tinha 16 anos, sendo fruto de um romance com Raul (Murilo Benício), que nunca soube da gravidez.

Já Thelma (Adriana Esteves), é a típica mãe superprotetora. Viúva, ela faz de tudo para proteger o filho, Danilo (Chay Suede), a ponto de esconder que tem um aneurisma cerebral incurável. Quando o filho começa a namorar Camila, o confronto é nítido. A novela volta ao ar na tela da Globo na novela das nove.

