Resumo Te Dou a Vida: capítulos de 8 a 12 de novembro

A história de Helena, Pedro, Ernesto e Nicolas vai ficar ainda mais eletrizante na próxima semana. Veja o que vai acontecer no resumo da novela Te Dou a Vida. As informações foram divulgadas pelo SBT e pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Segunda-feira, 8 de novembro – Capítulo 36 – Resumo Te Dou a Vida

Na segunda-feira, Helena se revolta ao saber o teor da mensagem de Ernesto para Pedro. Ela acredita que ele não coloca fé no seu amor e eles discutem. Domingo é convidado por Horácio para assistir uma partida de futebol e leva Nícolas. Domingo gosta de ficar perto de seu neto. Ester está assistindo ao jogo pela televisão quando vê Domingo ao lado do neto. Quando o marido volta para casa ela exige que traga o menino se quiser o seu perdão.

A empregada encontra o remédio no meio das roupas de Helena e Ernesto a faz acreditar que está se drogando. Com o dinheiro que roubou de Horácio, Helena entra em um investimento. Pedro fica desconcertado com a atitude de Helena. Helena e Nicolás sofrem um acidente.

Terça-feira, 9 de novembro – Capítulo 37 – Resumo Te Dou a Vida

Helena fica em estado grave e é levado ao hospital. Pedro chora ao ver seu estado. Ernesto e Pedro brigam quando os dois se encontram na porta do quarto. Ernesto diz que prefere ver Helena morta a vê-la ao lado de Pedro.

O estado de saúde de Helena piora, por causa da pressão alta causada pelo consumo de drogas. Nenhum dos familiares acredita que Helena use drogas.

Quarta-feira, 10 de novembro – Capítulo 38

Pedro fica desconfiado que Ernesto estava drogando Helena. Ernesto proíbe Gabriela de ver Nícolas por causa de sua amizade com Samuel. Gabriela é criticada por Andréia por apoiar Pedro e não Ernesto.

Irene usa as roupas e os perfumes da irmã e diz a Nícolas que nunca vai deixa-lo. No hospital, Ernesto dá uma ordem para que só ele receba os boletins médicos.

Quinta-feira, 11 de novembro – Capítulo 39

O comandante Robles reúne informações sobre Ernesto. Horácio é acompanhado por Mônica no hospital. Irene pergunta a Nícolas se gostaria de conhecer seus pais biológicos. Ernesto é chantageado pelo funcionário do aras que lhe vendeu o remédio.

Sexta-feira, 12 de novembro – Capítulo 40 – Resumo Te Dou a Vida

Pedro desconfia que Helena está sendo drogada por Ernesto e conta a Samuel. Domingo aceita voltar a trabalhar com Nelson. Helena telefona para Pedro e diz a ele que sabe que é o amor da sua vida.

Andréia decide vender seus produtos na rua e é presa por trabalhar sem autorização. Ernesto descobre que Jimmy trabalha na oficina e pretende usá-lo contra Pedro.

Confira os últimos capítulos da novela Te Dou A Vida: