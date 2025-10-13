Cinema & TV

Resumo Vale Tudo de terça-feira, 14 de outubro

Novela Vale Tudo termina na sexta-feira

Escrito por Anny Malagolini
resumo vale tudo Foto: TV Globo

O resumo de Vale Tudo de terça-feira, dia 14 de outubro, traz os principais acontecimentos do Capítulo da novela, que está em seus últimos dias. Heleninha e Celina estão na mira da polícia. O folhetim começa às 20h15 (de Brasília).

O que acontece no resumo de Vale Tudo hoje

A reta final de Vale Tudo promete pegar o público de surpresa. De acordo com o resumo da novela de terça-feira, 14, Heleninha, tomada pela culpa, admite à polícia que matou Odete Roitman. A revelação abala a família e deixa os telespectadores em choque.

Mas a história ainda dá uma reviravolta. Celina, decidida a proteger a sobrinha, assume o crime. Ela afirma ter sido responsável pelo disparo que tirou a vida da irmã. A cena da prisão, diante de todos, é carregada de tensão. Mesmo com o peso da culpa, Celina garante que faria tudo de novo para salvar Heleninha, que não estava em si naquela noite.

Enquanto isso, novos mistérios surgem. Um flashback mostra César e Maria de Fátima juntos em um hotel, levantando suspeitas sobre o assassinato. Freitas conversa com Eugênio e começa a desconfiar de Marco Aurélio, reacendendo a tensão dentro da TCA.

Na delegacia, Celina e Heleninha passam por longos interrogatórios. Em outros pontos da trama, César Ribeiro é visto entrando no quarto de Odete. Marco Aurélio continua em reuniões familiares e empresariais, e Eugênio e Freitas tentam juntar as peças desse quebra-cabeça em um bistrô.

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

