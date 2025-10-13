Resumo Vale Tudo de terça-feira, 14 de outubro

O resumo de Vale Tudo de terça-feira, dia 14 de outubro, traz os principais acontecimentos do Capítulo da novela, que está em seus últimos dias. Heleninha e Celina estão na mira da polícia. O folhetim começa às 20h15 (de Brasília).

O que acontece no resumo de Vale Tudo hoje

A reta final de Vale Tudo promete pegar o público de surpresa. De acordo com o resumo da novela de terça-feira, 14, Heleninha, tomada pela culpa, admite à polícia que matou Odete Roitman. A revelação abala a família e deixa os telespectadores em choque.

Mas a história ainda dá uma reviravolta. Celina, decidida a proteger a sobrinha, assume o crime. Ela afirma ter sido responsável pelo disparo que tirou a vida da irmã. A cena da prisão, diante de todos, é carregada de tensão. Mesmo com o peso da culpa, Celina garante que faria tudo de novo para salvar Heleninha, que não estava em si naquela noite.

Enquanto isso, novos mistérios surgem. Um flashback mostra César e Maria de Fátima juntos em um hotel, levantando suspeitas sobre o assassinato. Freitas conversa com Eugênio e começa a desconfiar de Marco Aurélio, reacendendo a tensão dentro da TCA.

Na delegacia, Celina e Heleninha passam por longos interrogatórios. Em outros pontos da trama, César Ribeiro é visto entrando no quarto de Odete. Marco Aurélio continua em reuniões familiares e empresariais, e Eugênio e Freitas tentam juntar as peças desse quebra-cabeça em um bistrô.

