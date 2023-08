Erika Vai na Fé final: o que vai acontecer com a vilã de Letícia Salles

Vivida por Letícia Salles, Erika não tem problema em ter atitudes desprezíveis na novela de Rosane Svartman e já causou diversas dores de cabeça para Sol (Sheron Menezzes), principalmente depois de se tornar aliada do vilão Theo (Emilio Dantas). Com um coração peludo e nada de remorso por suas maldades, qual será o final de Erika em Vai na Fé? Público pode se surpreender.

Qual o final de Erika em Vai na Fé?

Erika não vai sofrer na rua da amargura como alguns fãs de Vai na Fé podem pensar. Ela acabará conquistando a tão sonhada fama que sempre quis e participará de um reality show que promete deixá-la conhecida por todo o país, segundo apurou a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em julho.

Segundo as informações da colunista, o final de Erika em Vai na Fé vai começar a ser desenhado no penúltimo capítulo da trama. Ela estará no aeroporto prestes a fugir com Theo para a Europa - que estará sendo procurado pela Polícia Federal devido as falcatruas de sua empresa - mas será abordada pela polícia antes de embarcar.

Só depois que acabar nas mãos dos agentes é que Erika perceberá que serviu como isca para o vilão de Emilio Dantas, já que ele comprará as passagens para os dois para chamar a atenção da polícia, mas não aparecerá no aeroporto, deixando Erika sozinha para lidar com a situação.

Como Erika ajudou Theo a prejudicar Sol, mas não fez parte das tramoias fiscais do pai de Jenifer na empresa que mantinha com Orfeu (Jonathan Haagensen), Erika será liberada depois que prestar esclarecimentos na delegacia. No entanto, seu final não parará por aí. O envolvimento da ex-dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) e jornalista de fofoca vai acabar virando assunto e assim ela terá a oportunidade de participar de um reality show chamado "Mulher de Bandido".

No último capítulo de Vai na Fé, durante o casamento de Sol e Ben (Samuel Assis), Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony (Orlando Caldeira) assistirão no celular a chamada do reality show. Erika aparecerá na gravação, estará se enchendo de elogios e pedirá pelos votos do público para se dar bem no programa. Como Anthony expulsou Erika de sua casa depois que descobriu que a ex-dançarina estava ajudando Theo, o casal conversará sobre a "vaga aberta" na casa do jornalista e Vitinho decidirá morar com o namorado.

E o que vai acontecer com Theo?

Depois de abandonar Erika no aeroporto para lidar sozinha com a polícia, Theo resolverá ir atrás de Sol para atormentar a mãe de sua filha mais uma vez. Ainda segundo a jornalista Carla Bittencourt do Notícias da TV, Theo vai invadir o casamento da protagonista de Vai na Fé com Ben e tentará sequestrar a noiva.

Para alegria dos fãs do folhetim, que não aguentam mais as maldades do abusador, desta vez ele finalmente será preso. Este será o último crime do personagem de Emilio Dantas, que não escapará das grades e enfim ganhará o final que merece.

O último capítulo de Vai na Fé vai ao ar no dia 11 de agosto, sexta-feira. No dia seguinte, sábado, 12 de agosto, será reprisado o episódio final da trama. Depois, para quem perdeu a exibição na televisão só será possível conferir o conteúdo na íntegra na plataforma da Globoplay, que exige a assinatura de algum pacote para a liberação completa das novelas de seu catálogo.

A próxima novela da faixa das 7, Fuzuê, começa no dia 14 de agosto, segunda-feira. A protagonista da trama, Luna (Giovana Cordeiro), já fez uma ponta em um capítulo de Vai na Fé. Vendedora de biojoias, ela mostrou seu trabalho para Guiga (Mel Maia) no capítulo do dia 29 de julho e falou que procurava pela mãe desaparecida, história que será abordada na novela que substituirá a obra de Rosane Svartman.

