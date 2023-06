Rodrigo Bocardi está de férias? Quando o jornalista volta ao Bom Dia SP

Público questiona ausência do apresentador

Os espectadores do Bom Dia São Paulo, noticiário matinal da Rede Globo, sentiram falta do apresentador Rodrigo Bocardi nos últimos dias. O programa está sendo comandado por Sabina Simonato, que fica à frente da atração até o retorno do global. Afinal, cadê o Bocardi?

Por que Rodrigo Bocardi saiu do Bom Dia São Paulo?

Rodrigo Bocardi não saiu do Bom Dia São Paulo. O apresentador está de férias e retorna ao comando do programa no dia 22 de junho, quinta-feira. A informação foi confirmada pela Comunicação da Globo ao DCI nesta segunda-feira, 19.

Enquanto o jornalista curte alguns dias de folga, Sabina Simonato apresenta o matinal desde o feriado de Corpus Christi no último dia 8. Apesar dos elogios recebidos pela profissional em sua página no Instagram, muitos internautas questionam quando Bocardi estará de volta.

Além do BDSP, Simonato também já apresentou o SP 1 e 2, Hora Um, entre outros noticiários da emissora. A jornalista permanece no comando da atração até 21 de junho.

Reservado, Bocardi não fez publicações em seu feed no Instagram sobre suas férias - a última postagem do apresentador foi em 2 de junho, fazendo com que o público questionasse ontem ele está. Confira alguns comentários dos espectadores:

"Cadê o Rodrigo Bocardi? Férias de 60 dias?", questionou uma espectadora.

#RodrigoBocardi Cadê o Rodrigo Bocardi? Férias de 60 dias? — Marcia Silva (@marcia_sjc) June 19, 2023

"Cadê o Bocardi? O sujeito trabalha uma semana e sai de férias? Vive de férias o cara!!!", comentou outro internauta.

Cadê o Bocardi ? O sujeito trabalha uma semana e sai de férias ? Vive de férias o cara !!! #BDSP — Kadu (@EduGalafaci) June 19, 2023

"Cadê o Bocardi? #bdsp", questionou uma espectadora sobre a ausência do jornalista.

"De novo sem Rodrigo Bocardi??? Quando será que ele volta????", indagou uma tuiteira.

De novo sem Rodrigo Bocardi??? Quando será que ele volta???? #bdsp — Vanessa, que mundo é esse (@Vanessa85559491) June 19, 2023

"Rodrigo Bocardi, cadê você? Minhas manhãs são mais triste sem você!", escreveu uma internauta.

@rodrigobocardi cadê você ? Minhas manhãs são mais triste sem você ! pic.twitter.com/waILqQSFU8 — 👑 Mariana Alecrim (@MaHGalak) June 16, 2023

