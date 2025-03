Rudá volta no final da novela Mania de Você? O que Sabemos

Após ser acusado injustamente de um assassinato que não aconteceu e viver 10 anos fugindo da polícia, Rudá teve uma morte considerada injusta pelo público. O protagonista foi morto por Molina (Rodrigo Lombardi), após cair em uma emboscada. A história deixa dúvidas: Rudá volta ou não?

Rudá morreu mesmo em Mania de Você?

Em cenas exibidas entre quinta e sexta-feira, Rudá é morto por Molina a tiros, após uma perseguição. O rapaz cai no mar e é encontrado quase que irreconhecível. O velório emociona Viola e todos ao redor, mas o caixão está fechado.

Por enquanto, não há nenhuma pista se Rudá vai voltar. O ator que interpreta o personagem, Nicolas Prattes, chegou a publicar uma foto com a música “Livre Estou”, de Frozen, após sair da novela. Mas para o público, a despedida do personagem não faz sentido, já que ele foi morto por alguém que ele era acusado de ter matado.

A confusão da trama fez alguns telespectadores encontrem uma solução para a história e voltar com Rudá para o folhetim.

“RUDA vai voltar, Mércia estava com bala de chumbinho pq não interessava a morte dele. Entrega Molina pra polícia, inocenta Mavi e termina plena: Rudá com Viola e Luma e Mavi. Mércia, a jogadora”, escreveu uma seguidora no X.

Outra internauta acredita que o personagem continua vivo. “Sinceramente o personagem do Rudá flopou na novela, ok. Porém, ele passou a novela inteira tentando provar a sua inocência e quando conseguiu, morreu. Bah, não teve o menor cabimento!”.

“Essa conversa que o ator quis sair da novela tudo boato! Tudo planejado!! Caixão fechado pq? Ruda NÃO MORREU ! ele vai fazer o que o Molina fez”, disse outro usuário da rede social.

A novela Mania de Você termina dia 28 de março e será substituída pelo remake de Vale Tudo.