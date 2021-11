Saiba como é o final de Lobato em O Clone

O personagem do ator Osmar Prado passa por altos e baixos na novela de Gloria Perez, o homem lida com a dependência química e luta contra o vício ao longo do folhetim. E como é o final de Lobato em O Clone, será que o homem conquista um desfecho feliz?

Como é o final de Lobato em O Clone?

Para quem torce pelo personagem, boas notícias: Lobato termina a novela bem. O personagem chega a ter uma overdose, mas se recupera e ajuda Mel, que também sofre com o vício, e trabalha para auxiliar outras pessoas que lidam com o problema.

Na reta final de O Clone, Lobato fica muito nervoso quando está prestes a visitar o prédio dos filhos e acaba indo para um bar. Depois de pedir uma cerveja, ele deixa o local e vai até uma boca para comprar drogas.

Ele usa cocaína e percebe o erro que cometeu quando entende que está prestes a ter uma overdose. Após o momento de tensão, Lobato é salvo pelos bombeiros no final de O Clone e depois de se recuperar e reconciliar com a família, também auxilia Mel.

No capítulo final de O Clone, uma narração é feita pelo personagem de Stênio Garcia, o tio Ali. É mostrado como Lobato ajudou Mel a completar um ano longe das drogas em uma instituição e conta que a moça e Nando (Thiago Fragoso) abriram uma clínica para dependentes químicos, que conta com a ajuda de Lobato e seu analista na direção.

Quem era o personagem

Lobato era pai de Pedrinho (Caio Junqueira) e Monique (Cynthia Falabella), amigo de Lucas (Murilo Benício) e Leônidas (Reginaldo Faria). O homem se envolveu com drogas e sofreu as consequências. Ao longo da novela ele sobre com as recaídas, mas continua lutando para se manter bem e longe das drogas.

Lobato era um homem alegre em O Clone e esteve bastante presente no núcleo de Mel (Débora Falabella), filha de Lucas, que também era dependente química na novela.

Como assistir

A novela dos anos 2000 está sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de segunda a sexta-feira, na faixa das 16h30, depois da Sessão da Tarde. É possível acompanhar os capítulos pela exibição na TV ou sendo assinante da Globoplay.

Para quem quer ver agora o final de Lobato em O Clone, é importante destacar que todos os capítulos da versão original da novela já estão disponíveis na plataforma. A versão do Vale a Pena Ver de Novo, que pode contar com cortes e reedições, tem o capítulo do dia adicionado ao catálogo depois da exibição na televisão.

Os capítulos originais da novela entraram no catálogo há cerca de 1 ano, assista o vídeo:

