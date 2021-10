Relembre quem é Alicinha na novela O Clone

Trambiqueira de primeira, a mulher que Cristiana Oliveira viveu na novela de Gloria Perez, agora em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, entrou para a lista de personagens marcantes da atriz. Ela enganava muito bem no folhetim, mas o público via qual era verdadeira fase da moça. Afinal, quem é Alicinha na novela O Clone?

Quem é Alicinha na novela O Clone?

Sobrinha de Edna (Nívea Maria), a personagem se fazia de boazinha, mas de gente boa ela não tinha nada. Manipuladora, Alicinha foi aos poucos mostrando suas garras na novela e sempre prejudicava alguém que estava à sua volta.

Na novela O Clone, Alicinha namorou Miro (Raul Gazolla). Ela era possessiva com o namorado e determinava onde ele poderia ir e com quem. O personagem era considerado um boneco nas mãos da amada.

Alicinha na novela O Clone era determinada, ambiciosa e muito fria. Ela não tinha medo de pisar nas pessoas para conseguir o que queria. Entre as vítimas de suas maldades esteve Lidiane (Beth Goulart), que baixou a guarda para a moça e acabou sofrendo as consequências depois, Escobar (Marcos Frota), que estava com problemas no relacionamento com a esposa Clarice (Cissa Guimarães) e acabou sendo uma isca fácil para a moça, entre outros.

Final

O final de Alicinha na novela O Clone é agridoce, a moça não fica impune de todas as suas maldades e é desmascarada, demitida da boate em que trabalhava e vencida por quem menos esperava: o namorado que come nas palmas das mãos dela, Miro. No entanto, ela ainda termina por cima e com espaço para fazer mais maldades.

Nas cenas finais da personagem de Cristiana Oliveira na novela, a vilã começa a trabalhar em um novo lugar, uma grande empresa, e aparece levando um café para o chefe, que fica na mira da moça como sua próxima vítima.

