Saiba como vai ser a novela A Bíblia na Record

Gênesis acabou e agora a faixa do horário nobre da TV Record vai ganhar outra obra que adapta acontecimentos da Bíblia a partir do dia 23 de novembro de 2021. Como o folhetim é uma união entre produções que já foram exibidas na emissora de Edir Macedo antes, pode ser confuso entender como isso tudo vai funcionar. Mas não é o fim do mundo, calma! Entenda como vai ser a novela A Bíblia na Record.

Como vai ser a novela A Bíblia na Record?

A novela A Bíblia reunirá tramas de três novelas diferentes: Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. Apesar de histórias repetidas, a reprise terá alguns toques inéditos, pois contará com a narração de Deus e capítulos reeditados para dar uma cara nova aos acontecimentos que vão ser abordados.

Nesta primeira semana de exibição, a novela A Bíblia vai focar na história de Adão e Eva e Noé, segundo mostrou o resumo cedido pela Record TV. Ainda não foi revelado quais outras tramas de Gênesis serão abordadas nas semanas seguintes.

De Os Dez Mandamentos, o público vai ver a história de Moisés. Um hebreu que escapou da morte quando bebê ao ser colocado em um cesto e solto no rio Nilo pela mãe, por conta de um decreto do faraó que determinava a morte de meninos recém nascidos. Ao ser salvo pela filha do soberano das terras do Egito, Moisés é criado como príncipe e anos depois, quando descobre sua verdadeira origem, é peça chave para a libertação do povo de Israel, que até então vivia como cativa.

E como vai ser A Terra Prometida na novela A Bíblia da Record? O folhetim é protagonizado por Josué, sucessor de Moisés na trajetória do povo de Israel, que sai do Egito em busca das terras de Canaã. Nesta fase de A Bíblia, o público irá ver a queda da muralha de Jericó e batalhas na conquistas pelas terras que Deus prometeu ao seu povo.

Gênesis é o primeiro livro das escrituras, já as histórias de Moisés e Josué são descritas no segundo livro da Bíblia, Êxodo. A Record resolveu montar a novela A Bíblia desta forma para que o público assistisse a história em uma ordem cronológica.

Assista trecho das cenas que serão exibidas hoje (23), dia de estreia:

Que horas vai passar A Bíblia?

A novela será transmitida na Record de segunda a sexta, sempre às 21h, depois do Jornal da Record, de acordo com a programação oficial da emissora. É previsto que o folhetim fique no ar cerca de quatro meses, no entanto, a audiência pode fazer o canal mudar de ideia e encurtar ou estender a exibição, como aconteceu com Gênesis.

O canal ainda não revelou se aos sábados também acontecerá o compilado ‘Melhores momentos’ com a reunião das principais cenas exibidas durante a semana, como acontecia com a novela antecessora da faixa de horário.

