Saiba qual novela vai substituir Coração Indomável no SBT em 2021

Exibida desde maio, a reprise de Coração Indomável já caminha para o final, mas o SBT ainda não divulgou oficialmente qual trama será responsável por substituir o folhetim. Mas o DCI apurou que um nome é quase certo para entrar na grade, então veja qual novela vai substituir Coração Indomável no SBT em 2021.

Qual novela vai substituir Coração Indomável?

Um dos nomes que circulam como opção do SBT para substituir Coração Indomável é o da novela ‘Amanhã é Para Sempre’, exibida pela 1ª vez no México em 2008.

Apesar de o SBT não confirmar que o folhetim vai ser a próxima reprise mexicana do canal, o título vem circulando como favorita.

A novela conta a história de amor de Fernanda e Eduardo. A moça é a filha caçula do fazendeiro Gonzalo Elizalde, que é dono de uma empresa que fabrica e vende leite. Já Eduardo, não vem de família rica e é filho da governanta que trabalha na casa da família Elizalde.

A novela que pode substituir Coração Indomável no SBT já foi exibida no canal alguns anos atrás e é protagonizada pelos atores Fernando Colunga, famoso por A Usurpadora e Maria do Barro, e Silvia Navarro.

A abertura da novela é cantada por Alejandro Fernandez:

Quando vai acabar Coração Indomável?

A trama do folhetim já está em reta final, no entanto, ainda não há previsão de quando a novela será finalizada. O DCI conversou com o SBT e não informado dia ou mês em que é previsto a exibição do último capítulo. Espera-se que o desfecho de Maricruz (Ana Brenda Contreras) e Otávio (Daniel Arenas) aconteça em 2021, porém, o SBT ainda não começou a divulgar as chamadas da novela como ‘últimas semanas’, o que é habitual da emissora.

A reprise da novela Coração Indomável, que já foi exibida no SBT em 2013, estreou em 2021 no dia 24 de maio para substituir Triunfo do Amor e desde então é exibida de segunda à sexta, às 17h30.

