Simone da novela Coração Indomável vai morrer por causa da cirurgia?

A personagem de Isadora González no folhetim mexicano foi diagnosticada com uma doença grave, nos capítulos exibidos nesta primeira semana de novembro no SBT, e foi informada que precisa urgente de uma cirurgia. Com isso, ela corre sérios riscos e ficará entre a vida e a morte. Será que Simone da novela Coração Indomável vai morrer?

Simone vai morrer na novela Coração Indomável?

A esposa de Otávio (Daniel Arenas) fará uma cirurgia séria no cérebro, mas vai sobreviver ao procedimento médico. O momento tenso acontece bem longe da região em moram, em um hospital da capital.

Antes disso, a mulher tem uma conversa com Maricruz e diz para a rival que ela se ela morrer, deixará tudo para o marido e que Maricruz terá caminho livre para ficar com o Otávio de vez.

Quando chega ao hospital, Simone da novela Coração Indomável fica cada vez mais próxima do médico Danilo (Raul Magaña). Sendo muito bem atendida por Danilo e desfrutando da atenção do médico quando Otávio precisa retornar para a fazenda, ela acaba encantada pelo personagem e resolve que não quer mais estar casada com o pai de seu filho.

Simone percebe na novela Coração Indomável depois de quase morrer que não ama Otávio, ela tem uma conversa franca com o marido e diz que sabe que ele não a ama também, por isso propõe o divórcio.

Ela passa a viver um romance com Danilo e a dupla se casa.

Doença

Antes de descobrir o tumor no cérebro, Simone da novela Coração Indomável começou a perder a sanidade. A mulher passou a ter surtos e esquecer de fatos importantes de sua vida.

Durante a novela, a personagem chegou a esquecer que era casada e tinha um filho e acabou expulsando ambos de casa. Depois de Miguel (René Strickler) sugerir que o irmão leve a esposa para um hospital psiquiátrico, ela acaba fazendo uma bateria de exames e o tumor que tem mexido com seu cérebro é descoberto.

Leia também – Final de Maricruz em Coração Indomável: como termina a protagonista