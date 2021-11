Saiba quem são os atores que estarão em Poliana Moça

Os atores de Poliana Moça já retornaram ao SBT para a retomada da gravação da novela. No ano passado, a emissora demitiu todos os artistas devido à paralisação das gravações causada pela covid-19, exceto os protagonistas. Com a volta ao estúdio, muitos deles foram recontratados.

Atores de Poliana Moça retomam gravações

A segunda temporada de Aventuras de Poliana, que agora irá se chamar Poliana Moça, está em produção desde agosto deste ano.

De acordo com o Notícias da TV, Sophia Valverde, intérprete de Poliana, e Igor Jansen, que vive João, foram os únicos que continuaram contratados pelo SBT mesmo com as gravações paradas.

Foi apenas em julho deste ano que a emissora retomou a negociação com os atores. Alguns deles, como Guilherme Boury, Marcello Airoldi e Allana Lopes entraram para o elenco de Gênesis na Record.

Quem continua no elenco?

Duda Pimenta estará em Poliana Moça como Kessya, uma das melhores amigas da protagonista, interpretada por Sophia Valverde.

Pietra Quintela continua como Lorena, enquanto Enzo Krieger é Luigi. Quem também retorna para a continuação de Aventuras de Poliana é Davi Campolongo, intérprete de Bento, e Mari Campolongo.

Lucas Burgatti, Bella Chiang, João Pedro Delfino e Luisa Bresser serão Éric Von Burgo, Song Park, Pinóquio e Helena Rogatto.

No elenco adulto, Thaís Melchior retorna como a tia Luísa e Dalton Vigh, que interpreta o Sr. Pendleton na novelinha. A novidade que fica por conta de Juno Andrade, que chega para viver o personagem Renato.

Outros atores que estão no elenco são Tavinho Martins, Amanda Acosta, Thiago Franzé, Bella Soares e Ana Paula Lima.

Quando começa a Poliana Moça?

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do R7, Poliana Moça deve ir ao ar na segunda quinzena de abril de 2022. Nesta segunda fase, serão abordados os dramas de Poliana na adolescência.

Enquanto a novelinha não fica pronta, o SBT exibe a reprise de Carinha de Anjo, folhetim infantil que foi ao ar pela primeira vez em 2016, e agora retornou para ocupar o horário das 20h30.