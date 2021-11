Novela Carinha de Anjo: Cecília deixa de ser noviça?

Ao conhecer Gustavo (Carlo Porto), a doce e simpática noviça Cecília vive um dilema na novela infantil do SBT: ela fica indecisa sobre seu coração ou se deve continuar na vida religiosa. Em Carinha de Anjo, Cecília deixa de ser noviça? A moça toma sua decisão ao longo do folhetim.

Cecília deixa de ser noviça em Carinha de Anjo?

Depois de pensar muito no assunto e perceber que está apaixonada por Gustavo, a Cecília chega a conclusão que não tem vocação para a vida religiosa e desiste de ser freira. Ao deixar de ser noviça, ela passa por momentos de adaptação, até que finalmente consegue tirar seu hábito (como são chamadas as roupas de freiras) pela primeira vez.

Quando toma a decisão de deixar de ser freira, Cecília em Carinha de Anjo revela tudo para Fabiana (Karin Hils) e conta que deixará o colégio depois do aniversário de Dulce (Lorena Queiróz).

A menina fica muito triste com a notícia que está perdendo sua querida professora de português e vai atrás de Cecília para pedir que ela fique. Mas a jovem explica que precisa ir embora, porém que sempre estará ao lado da garota.

Em gesto de carinho, Gustavo dá uma foto de Dulce, que estava em sua carteira, para que Cecília guarde a imagem como recordação. A Madre Superiora (Eliana Guttman) então informa a todos no internato de Dulce que Cecília deixou de ser noviça em Carinha de Anjo e não irá mais lecionar.

A moça vivida por Bia Arantes pega sua mala, se despede, relembra momentos que viveu no colégio de freiras e parte para a casa da irmã, Fátima (Rai Teichimam).

Final

Depois de mais de 400 capítulos de Carinha de Anjo, além de deixar de ser noviça, Cecília tem um final feliz com Gustavo na novela. A dupla termina o folhetim casada e com um filho pequeno, chamado Arthur.

As últimas cenas do casal na novela infantil é no aniversário de um ano do filho, que ganha uma festinha para comemorar.

