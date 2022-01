Samuel e Pilar se casam na reta final de Nos Tempos do Imperador

Samuel e Pilar finalmente se casam em Nos Tempos do Imperador. Depois de dois términos e adversidades para ficarem juntos, os pombinhos vão ter um final feliz na novela das seis. A cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 27 de janeiro.

Samuel e Pilar se casam na novela

Finalmente, o casamento de Samuel e Pilar de Nos Tempos do Imperador vai acontecer em meio a Guerra do Paraguai, enquanto o Brasil ainda luta para vencer o adversário no conflito.

Pilar, que havia sido escravizada por Solano López (Roberto Birindelli), conseguiu fugir graças à ajuda de Elisa (Lana Rhodes) – a mulher do ditador paraguaio cortou os cabelos da médica e a vestiu de soldado para que ela fosse embora sem ser percebida.

Ela cavalgou sozinha até o local onde estava acontecendo a Batalha do Avaí. Ao tentar salvar os soldados feridos, a médica vê Samuel, que não a reconhece em um primeiro momento por ela estar com trajes masculinos. “Tenho tanta coisa para contar! Estou à sua procura nessa guerra há dois anos!”, diz a irmã de Dolores (Daphne Bozaski).

Os dois se beijam e se entregam à paixão: “O nosso destino é ficar juntos para sempre, meu amor!”. E o casal realmente terá um final feliz. O casamento de Pilar e Samuel acontece ainda nesta semana na novela.

Os soldados que estão lutando na guerra, junto com Caxias (Jackson Antunes), ajudarão a montar um altar para os pombinhos. Samuel vestirá trajes africanos para o momento mais importante de sua vida e para relembrar suas origens.

Quem vai conduzir a cerimônia será o Duque: “Senhor, olhai por esses dois jovens corajosos que decidiram se casar num campo de batalha, provando que o amor é mais forte do que a guerra”.

“Eu vos declaro, marido e mulher!”, dirá Caxias, enquanto Pilar e Samuel se beijam. Todos os soldados vão aplaudir o casal. “Esta é a festa do nosso casamento, a noite mais feliz de minha vida. O que estou sentindo agora vai durar para sempre!”, celebrará Pilar, radiante.

Novela está na reta final

Faltam apenas duas semanas para o fim de Nos Tempos do Imperador. A trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão chega ao fim em 4 de fevereiro e trará a redenção de Zayla (Heslaine Vieira), final feliz para Guebo (Maicon Rodrigues) e a punição para Tonico (Alexandre Nero), além do desfecho da história do casal queridinho do público, Dolores e Nélio (João Pedro Zappa).

A trama acaba junto com a Guerra do Paraguai, o grande arco narrativo da novela. Nos Tempos do Imperador não deve mostrar os filhos de Isabel (Giulia Gayoso), que nasceram apenas dez anos depois de seu casamento. Enquanto isso, Leopoldina (Bruna Griphao) já está na terceira gravidez. Na vida real, a princesa mais nova morreu aos 23 anos, deixando quatro filhos.

Em 7 de fevereiro, segunda-feira, estreia Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi. A nova novela irá ao ar no mesmo horário de Nos Tempos do Imperador, na faixa das 18h, horário de Brasília.

