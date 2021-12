Santiago morre na novela Um Lugar ao Sol? Veja o que vai acontecer

Santiago (José de Abreu) tem passado por graves problemas de saúde em Um Lugar ao Sol. O empresário já sofreu um infarto e precisou ficar internado ao menos duas vezes, o que preocupou toda sua família. Depois de sair do hospital, ele passou mal e precisou de atendimento médico mais uma vez. Afinal, Santiago morre?

Santiago morre na novela?

Ainda não se sabe qual será o final de Santiago na história escrita por Lício Manzo. Por enquanto, o dono da rede de supermercados Redentor não deve sair da trama, até porque ele viverá um romance com Érica (Fernanda de Freitas), sua personal trainer.

Érica foi contratada pela família Assunção para ajudar Santiago a praticar exercícios físicos, desde que o empresário passou a ter problemas de saúde. Além da proximidade com a moça, o pai de Rebeca (Andrea Beltrão) ficou apegado a Luan (Miguel Schmidt), filho da personal, com quem pegou o costume de jogar xadrez.

Quem não tem gostado nada dessa aproximação é Bárbara (Alinne Moraes). A esposa de Renato (Cauã Reymond) fica irritada com a profissional, pois acredita que ela está interessada no dinheiro de seu pai. Além disso, a ricaça ameaça processar Érica, já que Santiago passou mal após fazer uma aula com a educadora física.

Com a saúde abalada, o sogro de Túlio (Daniel Dantas) não pode passar por nenhum estresse, segundo recomendações médicas, mas será difícil isso não acontecer. No decorrer da narrativa, ele terá que lidar com Bárbara sendo contra o seu relacionamento com a nova namorada.

Também haverá um desvio de dinheiro da Redentor, organizado por Túlio e Ruth (Patty Dejesus), que já vem roubando capital da empresa. Eles vão chantagear Christian/Renato e obrigar o mocinho a entrar no esquema. Esses acontecimentos podem comprometer ainda mais o quadro de Santiago, quando eles descobrir tudo o que está acontecendo em sua família.

O empresário vai descobrir a farsa de Christian?

Por enquanto, os primeiros a descobrir que Christian assumiu o lugar de Renato serão Túlio e Ruth. Desconfiados que há algo errado na história do protagonista, os dois vilões começam a investigar a vida e o passado do marido de Bárbara.

Até o momento, eles conseguiram chegar ao orfanato em que Chris cresceu em Goiânia. Por sorte, a dona do abrigo ficou intrigada com tantas perguntas sobre o rapaz e ligou para Ravi (Juan Paiva) antes de passar mais informações.

Além disso, Túlio também encontrou Lara (Andreia Horta), que revelou ser ex-noiva de Christian. O vilão está cada vez mais próximo de descobrir que seu cunhado, na verdade, é um usurpador. A revelação será feita em cenas previstas para irem ao ar a partir de 10 de dezembro.