SBT Folia 2023: veja a programação do Carnaval de Salvador

O SBT Folia exibe os melhores momentos do Carnaval de Salvador a partir da madrugada desta sexta-feira, 17, até 21, terça. O programa comandado pela jornalista Michelle Barros irá mostrar trechos da folia da capital baiana, além das principais festas em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Programação do SBT Folia 2023

O SBT Folia vai ao ar a partir da madrugada de sexta-feira, às 00h45, horário de Brasília. O programa vai ao ar neste mesmo horário ao longo do Carnaval, que começa em 17 de fevereiro.

O programa mostrará trechos dos melhores momentos do carnaval de Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital baiana, o circuito Dodô (Barra-Ondina) recebe os trios de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Daniela Mercury, Banda Eva, Saulo Fernandes e mais.

A atração também irá mostrar os principais eventos do tradicional carnaval de Olinda, Recife. Um dos blocos mais tradicionais da madrugada é o Galo da Madrugada, que neste ano terá participação de Juliette, Pabllo Vittar, Fafá de Belém e Michelle Melo.

A transmissão continua com a folia na capital fluminense e em terras cariocas, também famosas por megablocos ao longo dos cinco dias de festa.

Vale lembrar o SBT não exibe a festa durante 24 horas. A transmissão do Carnaval ocorrerá somente durante o horário do SBT Folia, que será exibido durante os cinco dias de festa.

Sexta-feira (17): das 00h45 às 01h30, horário de Brasília

Sábado (18): das 00h45 às 01h30, horário de Brasília

Domingo (19): das 01h às 01h45, horário de Brasília

Segunda-feira (20): das 01h às 01h45 horário de Brasília

Terça-feira (21): das 00h45 às 01h30, horário de Brasília

Atrações do Carnaval de Salvador 2023

Como assistir o Carnaval de Salvador?

O SBT Folia 2023 é transmitido no canal aberto da emissora de Silvio Santos, mas é também possível acompanhar o programa pela internet.

Pela TV: sintonize no SBT no horário indicado.

Pela internet: acesse o portal do SBT e clique em 'ao vivo' (https://www.sbt.com.br/ao-vivo). Em seguida, clique no player e aguarde a transmissão começar - não é necessário fazer cadastro na plataforma.

Também é possível ter acesso ao sinal ao vivo da emissora através do YouTube SBT LIVE

Que horas começa o desfile das escolas de samba 2023?

Quem vai apresentar o SBT Folia?

O SBT Folia será apresentado pela jornalista Michelle Barros. A repórter ficou bastante conhecida por ter trabalhado na Globo, a frente do Bom Dia Brasil, Bom dia São Paulo, Hora Um e do quadro Sala de Emprego no Jornal Hoje. Também participou das coberturas do Carnaval 2020 e 2022 na emissora carioca.

O programa também contará com os apresentadores Helen Ganzarolli e Léo Sampaio ao longo dos cinco dias de transmissão.

Em sua página no Instagram, Barros compartilhou com os seguidores um dos looks que usará no programa. Confira: