Atrações do Carnaval de Salvador 2023: veja os principais circuitos

Um dos carnavais mais famosos do Brasil, Salvador contará com mais de mil atrações entre os dia 16 e 21 de fevereiro. Nos circuitos mais famosos da cidade, Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho, haverá trios-elétricos de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Saulo Fernandes, entre os nomes. Confira a programação.

Circuito Dodô (Barra-Ondina) do Carnaval de Salvador

O Circuito Barra-Ondina recebe os trios mais esperados do carnaval de Salvador. A folia acontece entre 16, quinta-feira, e 21 de fevereiro, terça.

Entre os destaques do Circuito Barra- Ondina, está a abertura da festa com Ivete Sangalo, na quinta-feira, a partir das 16h. No mesmo dia, passam pelo circuito o cantor Saulo, Claudia Leitte, Parangolé, Xandy Harmonia, Iza, Carlinhos Brown, entre outros.

A festa segue até 00h45 e continua mais cedo na sexta-feira, a partir das 14h30. Outros artistas que se apresentam são Luísa Sonza, Léo Santana, Timbalada, Daniela Mercury e mais.

As atrações são totalmente gratuitas ao público que for curtir o Carnaval na rua. Há também os Camarotes, com preços que variam entre R$ 1900 e R$ 13.200, e blocos pagos exigem a compra de abadás. Os valores podem variar entre R$ 190 e R$ 4000.

16 de fevereiro, quinta-feira | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

TRIO DE IVETE SANGALO – 16:00h

PIPOCA DE SAULO – 16:30h

TRIO CLAUDIA LEITTE – 16:45h

TRIO PARANGOLÉ – 17:00h

TRIO XANDDY HARMONIA – 17:15h

TRIO JAMMIL – 17:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (COM JP ESTOURADO)- 17:45h

BLOCO DA QUINTA (COM BELL MARQUES) – 18:00h

FISSURA (COM IZA, CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS- 18:30h

EVA – 19:00h

SIRI COM TODI – 19:30h

EU VOU (COM WILSINHO KRAYCHETE)- 19:45h

TRIO LEO SANTANA – 20:00h

TRIO LINCOLN – 20:15h

TRIO TIMBALADA – 20:30h

TRIO LUDMILLA – 20:45h

TRIO CHICLETE – 21:00h

TRIO BABADO NOVO – 21:15h

TÔ LIGADO – 21:30h

PIPOCA DO CHEIO – 21:45h

TRIO HUANA – 22:00h

TRIO TATAU – 22:15h

OS MASCARADOS – 22:30h

TRIO RAFA E PIPO – 22:45h

TRIO A DAMA – 23:00h

TRIO ARAKETU – 23:15h

TRIO GILMELANDIA – 23:30h

TRIO DAVID MORAES – 23:45h

BANANA REGGAE – 00:00h

TRIO AFROCIDADE – 00:15h

BBG ANOS 80 – 00:30h

NOVA SAGA – 00:45h

17 de fevereiro, sexta-feira | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h

PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h

TRIO LINCOLN – 15:00h

TRIO PARANGOLÉ – 15:15h

TRIO PSIRICO – 15:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO – 15:45h

VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h

NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h

TIMBALADA/BLOW OUT – 17:00h

D+/EVA – 17:30h

FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h

TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h

TRIO PIPOCA DO CHEIRO – 18:45h

TRIO BROWN – 19:00h

TRIO O POLEMICO – 19:15h

TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h

EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h

TÔ LIGADO – 20:00h

TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h

TRIO KART LOVE – 20:30h

TRIO O KANNALHA – 20:45h

TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h

TRIO LA FURIA – 21:15h

SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h

BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h

TRIO ESCANDURRAS – 22:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h

TRIO O POETA – 22:30h

18 de fevereiro, sábado | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

HAPPY (infantil) – 10:00h

MEU AMOR VOLTO JÁ – 14:30h

TRIO DANIEL VIEIRA – 14:45h

TRIO THIAGO AQUINIO – 15:00h

TRIO PSIRICO – 15:15h

TRIO PARANGOLÉ – 15:30h

CORUJA – 15:45h

VUMBORA – 16:15h

NANA – 16:45h

TIMBALADA – 17:15h

FISSURA – 17:45h

PIPOCA DO ALOK- 18:15h

TRIO MAJOR LAZER ATTOXXA- 18:30h

O VALE- 18:45h

TRIO DANIELA MERCURY- 19:15h

VOA VOA- 19:30h

SIRI COM TODI- 19:45h

TRIO LINCOLN – 20:00h

TRIO HIAGO DANADINHO- 20:15h

TRIO TAYRONE- 20:30h

TRIO MAGARY LORD – 20:45h

TA RINDO DE QUE (SEM CORDAS)- 21:15h

AMBIENTAL E ECOSISTEMA- 21:30h

PAGODART – 21:45h

Domingo, 19 de fevereiro | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h

PUTITO REX – 14:30h

TRIO SEU MAXIXE- 14:45h

OLODUM- 15:00h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h

DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h

ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h

TRIO PSIRICO- 18:00h

CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h

TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h

AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h

TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h

CORTEJO AFRO- 20:15h

TRIO AILA MENEZES- 20:45h

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h

A MULHERADA- 21:15h

TRIO – CRISTIANE CARDOSO – 21:30h

TRIO – ÁGUA FRESCA – 21:45h

TRIO – MR ARMENG – 23:15h

Segunda-feira, 20 de fevereiro | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

TRIO TH- 15:30h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES) – 16:00h

FILHAS DE GANDHY- 17:00h

DAQUELE JEITO – 18:00h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR – 19:00h

CROCODILO (COM DANIELA MERCURY) – 19:30h

PROJETO NOVO TRIO ( COM DJ PEDRO CHAMUSCA) – 20:30h

TRIO – LÁ FURIA – 21:15h

VEM SAMBAR (SAMBA DO PRETINHO) – 21:45h

MUZENZA – 22:30h

TRIO – WILSON CAFÉ – 23:00h

TRIO – MÁRCIA CASTRO – 23:30h

TRIO – TAYRONE – 00:00h

Terça-feira, 21 de fevereiro | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

MICROTRIO IVAN HUOL- 15:30h

TRIO JUAN E RAVENA – 15:45h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE) – 16:30h

BLOCO UAU (BABADO NOVO) – 17:00h

TRIO BAILINHO DE QUINTA- 17:30h

TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h

TRIO XAMÃ- 18:00h

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:15h

TRIO ESCANDURRAS- 18:30h

TRIO TIMBALADA – 19:00h

JAKÉ – 19:15h

BANANA REGGAE (COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:30h

A MULHERADA- 19:45h

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 20:15h

EXCLUSIVA (ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS) – 20:30h

TRIO LINCOLN – 20:45h

TRIO HIAGO DANADINHO – 21:00h

TRIO RAFA GOUVEIA – 21:15h

TRIO LA FURIA- 21:30h

TRIO A DAMA- 00:00h

Circuito Campo Grande em Salvador

No Circuito Campo Grande, a festa começa com Daniela Mercury em 16 de fevereiro, às 18h15, seguida de Tiago Aquino, Psirico, entre outros nomes.

Nos demais dias da folia baiana, o circuito recebe É o Tchan, Olodum, Timbalada, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Psirico entre os principais nomes. Assim como o Circuito Dodô, as atrações são gratuitas.

16 de fevereiro, quinta-feira | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO DODO E OSMAR – 18:00h

TRIO PIPOCA DA DANIELA MERCURY – 18:15h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME- 18:30h

TRIO LA FURIA- 18:45h

TRIO THIAGO AQUINO- 19:00h

A MULHERADA- 19:15h

TRIO PSIRICO- 19:30h

ALERTA GERAL (COM XANDE DE PILARES, DELCIO LUIZ E MIUDINHO)- 19:45h

PAGODE TOTAL (COM BANDA PAGODE TOTAL / GRUPO SAMBA E SUOR / GRUPO CAJÁ PRA BAIXO) – 20:15h

AMOR E PAIXÃO COM NELSON RUFINO / BATIFUN /FORA DA MÍDIA E PARTICIPAÇÃO DE DUDU NOBRE) – 20:45h

BLOCO DA CAPOEIRA (COM TONHO MATÉRIA)

BANKOMA- 21:30h

TRIO ESCANDURRAS- 22:00h

PROIBIDO PROIBIR (O POLÊMICO)- 22:15h

FOGUEIRÃO- 22:45h

QUERO VER MOMO- 23:00h

SAMBA & FOLIA (SAMBA TDN / PAGODI DO NANY / PAPARICO)- 23:15h

AFRO REGGAE BAHIA- 23:30h

SAMBA TERRAMAR- 23:45h

TRIO COMCAR- 00:00h

17 de fevereiro (sexta-feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

*Das 14h às 16h

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER

ESPAÇO MUSICAL

OS EFICIENTES

NETO BITENCOURT

OS MY FRIENDS

LUANA MATOS

NADIJANE

SOM DO SISAL

MARCIONILIO PRADO

ADRIANO REZENDE

PAULO RAIO

ALINE ATAIDE

BANDA ELETRIC TEAM

FORRÓ SOBEPOEIRA

BANDA RETRATO FALADO

BANDOS LOOS CANDELAS

ROBSON DALTRO

DALI COSTA

CLAUDIA COSTTA

TRIO ALEXANDRE LEÃO- 16:45h

PROJETO ESPECIAL ESCOLA MUSICAL IRMÃOS MACEDO – 17:00h

TRIO CHICANA- 17:15h

TRIO É O TCHAN- 17:30h

TRIO JUAN E RAVENA- 18:00h

TRIO NÊSSA – 18:15h

TRIO NANDO BORGES- 18:30h

TRIO CBX – 18:45h

POLIMANIA (COM THIAGO AQUINO)- 19:15h

TRIO MAMBOLADA- 19:45h

TRIO FANTASMÃO- 20:00h

TRIO ED CITY- 20:15h

EXCLUSIVA DO SAMBA (DÉLCIO LUIZ E FORA DA MÍDIA)- 20:30h

ALVORADA (COM ARLINDINHO / MARQUINHOS / SENSAÇÃO / ROBERTO MENDES / ALOISIO MENEZES / MARCO POCA OLHO / GRUYPO BAMBEIA / TIAGO DANTAS / ROMILSON / BIRA / ARNALDO RAFAEL / VALDELIO FRANÇA) – 21:00h

REDUTO DO SAMBA (XANDE DE PILARES)- 21:30h

OLODUM- 22:00h

FILHOS DE MARUJO- 22:30h

CORTEJO AFRO- 22:45h

SAMBA POPULAR (COM A GRANDE FAMILIA / SAMBA TRATOR / GRUPO MOVIMENTO / JUNIOR PASSOS) – 23:00h

Q FELICIDADE (COM SAMBA E SUOR + SAMBA 10)- 23:30h

SOWETO (FORA DA MÍDIA)- 00:00h

AS TRANSFORMISTAS- 00:15h

BBG BIG BLOCO DO GUETO- 00:30h

MILLENAR- 00:45h

CLUBE DO SAMBA- 01:00h

TRIO COMCAR- 01:15h

18 de fevereiro (sábado) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

TODO MENINO É UM REI – 10:15h

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ- 10:45h

IBEJI – 11:15h

RATHAPLAN- 11:45h

ZUM ZUM MEL (infantis)- 12:15h

BLOCO DA SAUDADE – 12:45h

DIDÁ- 13:45h

TRIO O POETA – 14:15h

TRIO TARGINO GODIM- 14:30h

TRIO FORRÓ ELÉTRICO- 14:45h

CANELIGHT- 15:00h

AS MUQUIRANAS (COM PAGODART)- 15:30h

BOLA CHEIA- 16:00h

TRIO FILHOS DA BAHIA- 16:30h

BABY LÉGUAS/UNIVERSITÁRIO- 16:45h

AS KUVITEIRAS (COM LÁ FÚRIA)- 17:00h

ME DEIXE A VONTADE- 17:30h

TRIO ARMANDINHO, DODO E OSMAR- 18:00h

PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES- 18:15h

VEM SAMBAR (JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA)- 18:30h

É COM ESSE QUE EU VOU- 19:00h

TRIO EDU CASA NOVA- 19:15h

PIPOCA DE TODES (FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO) – 19:30h

BLOCO DE CAJÁ (O MAESTRO) – 19:45h

MALÊ DEBALÊ- 20:00h

MUZENZA- 20:30h

BANKOMA – 21:00h

JAKÈ- 21:30h

AFINIDADE (COM NOSSO RITMO) – 22:00h

TRIO COMCAR – 23:00h

ILÊ AIYÊ – 23:15h

19 de fevereiro (domingo) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

MAMULENGO – 11:00h

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE – 11:15h

IBEJI – 11:00h

RATHAPLAN (infantis) – 12:00h

TRIO FIT DANCE – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME – 12:45h

EXCLUSIVA INFANTIL – 13:00h

ZUM ZUM MEL – 13:15h

PIERROTS TRADIÇAO E PLATAFORMA – 13:30h

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO (COM NELSON RUFINO)- 13:45h

TRIO BAIANASYSTEM-14:00h

TRIO ALINNE ROSA- 14:15h

TRIO PARANGOLÉ- 14:30h

TRIO O KANNALHA – 14:45h

COMMANCHES DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA)- 15:00h

MUQUISAMBA (COM ESCANDURRAS) – 15:30h

AS SUBURBANAS – 16:15h

TRIO TIMBALADA- 16:45h

TRIO O POLEMICO- 17:00h

TRIO AFROCIDADE- 17:15h

100 CENSURA- 17:30h

BLOCÃO DA LIBERDADE- 18:15h

TRIO THIAGO AQUINO- 18:45h

TRIO JAU- 19:00h

BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:15h

FALA MEU LORO (BAMBEIA / GAL DO BECO)- 19:30h

OS NEGÔES- 19:45h

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA- 20:00h

TRIO COMCAR- 20:30h

20 de fevereiro (segunda feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

DIDÁ – 12:00h

COMMANCHERÊ (COM K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D)- 12:30h

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE- 12:45h

BLOCO DA SAUDADE- 13:00h

PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ (VAL MACAMBIRA) – 13:30h

TRIO LINCOLN- 13:45h

TRIO CLAUDIA LEITTE- 14:00h

TRIO ESCANDURRAS- 14:15h

AS MUQUIRANAS (COM PSIRICO)- 14:30h

MUDANÇA DO GARCIA-15:00h

TRIO IGOR KANNARIO- 16:00h

TRIO A DAMA- 16:15h

AS KUVITEIRAS (COM O POLÊMICO)- 16:30h

TRIO CARLINHOS BROWN – 17:45h

TRIO 7KASSIO- 17:15h

TRIO DANIEL VIEIRA- 17:30h

TRIO LUIZ CALDAS- 17:45h

MALÊ DEBALÊ – 18:00h

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)- 18:30h

ILÊ AYIÊ- 18:45h

BLOCO HIAGO DANADINHO – 19:15h

MILLENAR- 19:30h

PAGODÃO- 19:45h

FOUR DAYS- 20:15h

2 DA GIRA- 20:30h

TRIO COMCAR – 20:45h

21 de fevereiro (terça-feira)

VAMOS NESSA (SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS) – 12:15h

PIPOCA DO OLODUM – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI-12:45h

PIPOCA DE DURVAL-13:00h

PIPOCA DE SAULO-13:15h

TRIO LEO SANTANA- 13:30h

TRIO PSIRICO- 13:45h

PIPOCA DA RAINHA (COM DANIELA MERCURY) – 14:00h

TRIO XANDDY HARMONIA- 14:15h

TRIO LINCOLN – 14:30h

TRIO LÁ FÚRIA – 14:45h

AS MUQUIRANAS (COM PARANGOLÉ) – 15:00h

TRIO CARLINHOS BROWN – 15:30h

BUZANFAN DE GERÔNIMO – 15:45h

TRIO O POETA – 16:00h

TRIO PIPOCA ALEXANDRE PEIXE – 16:15h

COMMANCHE DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS) – 16:30h

TRIO RUMPILEZZ / LAZZO – 17:00h

PIPOCA DO ILÊ AYIÊ – 17:15h

100 CENSURA – 17:30h

MUZENZA – 17:45h

FILHOS DO CONGO (PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO) – 18:15h

PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR (SAMBAXEQUE) – 19:30h

TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA – 19:45h

TRIO COMCAR – 20:00h

Circuito Batatinha (Pelourinho) em Salvador

Outro circuito que costuma atrair os foliões, o Pelourinho recebe um número menor de atrações. Na quinta-feira, a festa começa mais tarde e termina mais cedo, por volta das 00h30. Nos próximos dias, a folia também é encerrada por volta das 22h.

16 de fevereiro (quinta-feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

OMINIRA DE ODE

AFOXE FILHOS DE ONIRA

EXPRESSÃO NEGRA-20:00h

KORIN EFAN- 20:30h

DARAJÚ DE ODÉ- 20:45h

NOVA FLOR- 21:00h

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO- 21:15h

SAMBA NEGUINHO- 21:45h

BLOCO DAS BAIANAS DO REINO- 22:00h

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS- 22:30h

FILHOS DA FEIRA- 22:45h

MALCOLM X- 23:15h

IMPACTO SONORO – 23:45h

TAMBORES E CORES – 00:15h

BOKA LOUKA (COM SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 00:30h

17 de fevereiro (sexta-feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

OLODUM-

O MANGUE-

BLOCO AFRO PALAFITTAS-

BLOCO AXUM –

ZUM ZUM MEL KIDS – 16:00h

MUTUÊ- 16:15h

AMIGOS DO BABÁ- 16:30h

DANDARA (COM BRUNO CEUTA) – 17:00h

BOMBOCADO – 17:15h

JOGO DO IFÁ – 17:45h

ARCA DO AXÉ – 18:00h

CORISCO – 18:15h

AGBARA – 18:45h

AFRO LIBERDADE – 19:00h

BLOCO ARAIYÊ – 20:00h

NAMANDU NOSSO PLANETA – 20:15h

FILHOS DE OXALÁ – 20:30h

IBEJI- 20:45h

18 de fevereiro (sábado) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

MULHERES NA FOLIA-

BLOCO AXÉ DUM DUM-

CURUZU CITY-

BLOCO REGGAE DA PAZ-

BLOCO GINGA E REMANDIOLA-

ACARÁ- 17:00h

AFOXÉ ILÊ OYÁ- 17:15h

ALERTA MENTE NEGRA- 17:30h

BLOCO MANGUEIRA- 17:45h

CABEÇA DE GELO- 18:00h

CHABIS’C- 18:15h

DANA-DANA- 18:45h

DIAMANTE NEGRO- 19:15h

ILÊ OYA- 19:45h

KAYALA DA BAHIA- 20:00h

KIZUMBA- 20:15h

KORIN NAGO- 20:30h

LAROYÊ ARRIBA- 20:45h

RODOPIÔ- 21:15h

SO SAMBA DE RODA- 21:30h

SWING DO PELO- 21:45h

TOMALIRA- 22:00h

19 de fevereiro (domingo) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

APAXES DO TORORO-

SAMBRASIL-

LUAÊ- 17:00h

CARNAPELÔ- 17:15h

LAROYÊ ARRIBA- 17:30h

LEVA EU- 17:45h

MALCOLM X – 18:00h

OLORUM BABA MI- 18:15h

OMO OXUM – 18:30h

OS NEGÕES – 18:45h

QUERO VER O MOMO- 19:00h

AYRA LOGUM- 20:00h

IDARÁ – 20:15h

DANÇA BAHIA- 20:30h

É COM ESSE QUE EU VOU (SEM CORDAS) – 20:45h

KIZUMBA – 21:15h

20 de fevereiro (segunda-feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

AFOXE BABA AFOMAN – 17:00h

AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ – 17:15

AFOXÉ PELOURINHO – 17:30h

AFOXÉ XIRÊ LONÍ – 17:45h

AFROBOGUM – 18h00h

BABAFOMA – 18:15h

FILHOS DE KORIN EFAN – 18:45h

FOGUEIRÃO – 19:00h

GINGA DO NEGRO – 19:15h

IJEXÁ DA BAHIA – 19:30h

INSABÁ MAZÁ – 19:45h

KI BELEZA – 20:00h

MUTANTES – 20:15h

ROSA JAGUARICEMA – 20:30h

SAMBETÃO – 20:45h

SOWETO – 21:00h

TEMPERO DE NEGRO – 21:15h

21 de fevereiro (terça-feira) | Atrações do Carnaval de Salvador 2023

RELIQUIAS AFRICANAS –

VEM SAMBAR –

AFRODESCENDENTE DA BAHIA – 18:00h

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA – 18:15h

FILHOS DE NANÃ – 18:30h

KAMBALAGWANZE – 19:00h

KORIN NAGO – 19:15h

MALCOLM X- 19:30h

OBÁ DE XANGÔ – 19:30h

OS NEGÕES – 20:00h

SAMBATERRAMAR – 20:15h

SWING DO PELO – 20:45h

TODO MENINO É UM REI – 21:00h

