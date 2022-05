SBT vai transmitir a final da Champions League 2022 hoje?

Liverpool e Real Madrid superaram seus oponentes e conquistaram o passaporte para disputar a final em busca do título da Champions League 2022. Jogando no Stade de France, em Paris, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), em confronto que promete bom futebol e muita rivalidade. Agora, os torcedores querem saber se o SBT vai transmitir a final da Champions hoje.

SBT vai transmitir a final da Champions 2022?

O SBT vai transmitir a final da Champions hoje, sábado em 28 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

O canal é a casa da competição da UEFA na TV aberta pois tem os direitos de imagem. Para este sábado, prepara uma transmissão eletrizante de Liverpool e Real Madrid. O pré-jogo no SBT vai começar às 14h15, com quadros especiais e reportagens nos mais diferentes lugares do mundo.

Direto do Stade de France, a narração da final da Liga dos Campeões no SBT vai ser de Téo José, com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, além de reportagens de André Galvão e João Venturi.

Ao apito final, a emissora também exibe a cerimônia, entrega do troféu e as entrevistas com jogadores e técnicos.

Como assistir o SBT online?

Se você não pode assistir a final da Champions pela TV, fique tranquilo. A emissora do SBT retransmite as imagens da partida em seu site oficial (www.sbt.com.br) totalmente de graça e ao vivo em todo o Brasil.

O torcedor só deve acessar o site, clicar em “AO VIVO”, escrito em branco e vermelho na parte de cima ao lado esquerdo e assistir seja pelo computador, no celular ou tablet. A transmissão é a mesma do canal da TV e não tem custo.

Outra opção é o aplicativo do SBT, disponível para Android ou iOS. Basta procurar na loja de aplicativos e baixar a primeira opção disponível de graça.

Programação do SBT

Com a final da Champions na programação no canal do SBT, a programação deste sábado, 28 de maio de 2022, sofreu pequenas alterações. Confira qual é a rede e fique atento porque de acordo com cada estado a emissora pode sofrer mudanças.

06:00 Sábado Animado

12:00 Sábado Série

14:15 Pré-Jogo do SBT

16:00 FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

19:30 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Esquadrão da Moda

22:30 Mestres da Sabotagem

00:00 Notícias Impressionantes

02:00 Supernatural

05:45 Jornal da Semana SBT