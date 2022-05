Relembre todas as bolas das finais da Champions League desde 2001

Faltando menos de uma semana para a final da Champions League 2022, a UEFA divulgou o design da nova bola do jogo de decisão entre Liverpool x Real Madrid. De fato, a final da Champions League é uma das mais aguardadas pelos torcedores do mundo todo. Mas, quem ama futebol sabe como a escolha da bola da final é um espetáculo à parte. Veja aqui como foi o design de todas as bolas das finais da Champions nos últimos 20 anos.

Quanto custa a bola oficial da Champions League 2022?

É usando um dos maiores palcos do esporte no mundo que a Adidas resolve transmitir a mensagem global de paz através da bola da final da Champions. Assim, ao encerrar a partida de decisão, ao invés do objeto ficar disponível para o varejo, ele será leiloado.

O lucro vindo do leilão da bola da final da Champions 2022 será destinado a ACNUR, agência da ONU para Refugiados. A ideia é que o valor ajude a proteger pessoas forçadas a fugir de suas casas devido a conflitos e perseguições políticas.

Todas as bolas das finais da Champions League dos últimos 20 anos

Bola da final da Champions League 2022:

Final entre Liverpool x Real Madrid, ia ser em San Petersburgo, mas foi transferida para Paris.

Bola da final da Champions League 2021:

Final entre Chelsea x Manchester City ia ser em Istanbul, mas foi transferida para Porto. Chelsea venceu Manchester por 1×0.

Bola da final da Champions League 2020:

Final entre Bayern de Munique x Paris Saint-Germain ia ser em Istanbul, mas foi transferida para Lisboa. Bayern derrotou o Paris por 1×0.

Bola da final Champions League 2019:

Final entre Liverpool x Tottenham, em Madrid. Liverpool marcou 2×0 no Tottenham.

Bola da final Champions League 2018:

Final entre Real Madrid x Liverpool, em Kiev – Ucrânia. Real venceu o time inglês por 3×1.

Bola da final Champions League 2017:

Final entre Real Madrid x Juventus, em Cardiff. Real venceu o Juventus por 4×1 na final.

Bola da final Champions League 2016:

Final totalmente espanhola com Real Madrid x Atlético de Madrid, em Milão. Decisão foi disputada nos pênaltis, com vitória do Real Madid 1(5) x (1(3) Atlético de Madrid.

Bola da final Champions League 2015:

Final entre Barcelona x Juventus, em Berlim. Decisão acabou com vitória do Barcelona por 3×1.

Bola da final Champions League 2014:

Final entre Real Madrid x Atlético de Madrid, em Lisboa. Decisão foi para a prorrogação e teve vitória do Real Madrid por 4×1.

Bola da final Champions League 2013:

Final entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund, em Londres. Bayern venceu por 2×1.

Bola da final Champions League 2012:

Final entre Chelsea x Bayern de Munique, em Munique. Jogo foi levado aos pênaltis, acabando Chealsea 1(4) x 1(3) Bayern de Munique.

Bola da final Champions League 2011:

Final entre Barcelona x Manchester United, em Londres. Jogo acabou com vitória do Barcelona por 3×1.

Bola da final Champions League 2010:

O design pouco mudou entre as bolas das finais da Champions dos anos 2008/2009 e 2009/2010. A partidade da Champions 2010 foi entre Internazionale x Bayern de Munique, em Madrid. Jogo teve vitória do Internazionale por 2×0.

Bola da final Champions League 2009:

Final entre Barcelona x Manchester United, em Roma. Jogo acabou com vitória do Barcelona por 2×0.

Bola da final Champions League 2008:

Final entre Manchester United x Chelsea, em Moscou. Partida foi decidida nos pênaltis, com vitória do Manchester City 1(6) x 1(5) Chelsea.

Bola da final Champions League 2007:

Final entre Milan x Liverpool, em Atenas. Milan venceu por 2×1.

Bola da final da Champions League 2006:

Final entre Barcelona x Arsenal, em Paris. Barcelona derrotou o Arsenal por 2×1.

Bola da Champions League 2005:

Final entre Liverpool x Milan, em Istanbul. Liverpool conquista título nos pênaltis. Placar final é: Liverpool 3(3) x 3(2) Milan.

Bola da Champions League 2004:

Final entre Porto x Monaco, em Gelsenkirchen. Porto ganhou por 3×0.

Bola da Champions League 2003:

Em final totalmente italiana, título foi decidido nos pênaltis. Placar final foi: Milan 0(3) x 0(2) Juventus. As bolas das finais da Champions League desse ano e do ano anterior tinham o mesmo design.

Bola da Champions League 2002:

Final entre Real Madrid x Bayer Leverkusen, em Glasgow. Vitória foi do Real Madrid por 2×1.

Bola da Champions League 2001:

Final entre Bayern de Munique x Valencia, em Milão. Partida foi levada aos pênaltis, acabando com placar: Bayern de Munique 1(5) x 1(4) Valencia.

Qual é a bola oficial da Champions League 2022?

Antes, a bola que seria usada no jogo trazia um design bem mais colorido. Mas, devido às circunstâncias da mudança de sede (motivada pela guerra entre Rússia e Ucrânia), optou-se pelo cinza/prata, uma cor mais sóbria.

Assim, em 2022, a bola da final da Champions traz uma mensagem especial, diferente. Ao invés de dispor de figuras que lembram a cidade-sede da partida, a bola projeta uma mensagem simples: um pedido por paz.

A bola com estrelas cinzas tem escrito мир | PEACE, que significa ‘paz’, em russo e em inglês. A ideia é, justamente, fazer referência ao conflito Rússia-Ucrânia, iniciado em fevereiro deste ano, que motivou, inclusive, a mudança do país sede da final da Champions League.

Antes, a final da competição seria realizada em São Petersburgo, na Rússia. Mas, diante da guerra provocada, o país sofreu a retaliação de não mais sediar o evento. Agora, a partida de decisão Liverpool x Real Madrid será disputada em Paris, na França.

Segundo a própria Adidas, a bola foi projetada para trazer a mensagem simples de paz, pertencimento e esperança. Um alerta que vai além do palco da final da Champions.

Todas as bolas das finais da Champions tem o mesmo design?

Desde a Champions 2001/2002, quem é responsável pelo design das bolas da competição é a Adidas. A conquista se deu a partir do momento em que a marca venceu o contrato da grande rival Nike, antiga fornecedora das bolas das finais da Champions League.

Assim, em 2002, as bolas ganharam a peculiaridade de trazer estrelas estampadas em seu design e não mudou mais. Com o passar dos anos, todas as bolas da final da Champions apareciam com o símbolo cravado, as mudanças eram apenas nas cores.

O primeiro design da bola fabricada pela Adidas se assemelha bastante a de 2022, sendo ela branca com estrelas cinzas/pratas ao longo de toda a esfera. Outras bolas que ficaram bem parecidas na final da Champions foram as de 2002/2003 e 2003/2004, alterando pouco em sua coloração.

Tecnologia das bolas da Champions League

O novo design das chamadas “bolas estreladas” foi a grande novidade na final da Champions 2001, quando foi introduzida em campo pela primeira vez. No entanto, foi em 2004, na final em Gelsenkirchen, na Alemanha, que a bola representou a grande inovação em sua fabricação.

A bola de 32 painéis introduziu à sua confecção a tecnologia de ligação termal dos gomos, ao invés de serem cosidos à mão. Esta inovação passou então a ser introduzida no desenvolvimento de todas as bolas do campeonato. A Finale 7, usada na final da Champions de Atenas, em 2007, melhorou ainda mais esta tecnologia, assim como a Finale 8, usada em Moscou, no ano seguinte. Ela introduziu a PSC-Texture, recurso no qual a superfície é feita para melhorar ainda mais o controle da bola por parte do atleta.

Hoje, as bolas das finais da Champions tem alta tecnologia para tornarem-se mais leves e adaptáveis para os jogos em campo, faça chuva ou sol.

Qual foi a bola usada na temporada passada?

A bola estrelada da Adidas é um marco desde o seu lançamento. Mas, nem sempre existiu uma bola específica para a final da Champions League. Todos os jogos eram feitos com apenas uma bola desenvolvida pela Adidas e UEFA. Apenas em 2006, iniciou-se a tradição de lançamento da “bola da final”. A primeira delas foi a Finale Paris.

A bola da final da Champions League 2020/2021, assim, fazia uma homenagem a todos os modelos antigos da competição (a partir de 2001). Ela tinha o design também puxado para a coloração cinza. A idealização do objeto reverenciava o primeiro lançamento da icônica Starball, fabricada pela Adidas em 2001.

Chamada de Finale Istanbul 21, a bola da final de 2021 tinha marcações que lembravam as outras 19 bolas criadas pela Adidas, desde que venceu o contrato da Nike e passou a produzir as bolas para as finais da Champions.

Quem é o maior artilheiro da competição?

Se o design das bolas das finais da Champions League já chama atenção, mais lindo ainda é vê-la em campo. Até o momento, o maior artilheiro da história da Champions é Cristiano Ronaldo que, em apenas uma temporada (2016/2017) marcou 17 gols.

Na edição 2021/2022, quem pode levar a melhor é o jogador francês Benzema, do Real Madrid. Com 15 tentos feitos em 11 partidas, se marcar duas vezes na final da Champions 2022, pode se igualar ao marco do português.

Do Liverpool, quem mais balançou as redes na Champions League foi Mohamed Salah, com oito gols marcados em 12 jogos. A chance de conquistar a artilharia do campeonato é bem improvável, já que teria que desbancar as 15 marcações de Karim Benzema.