Show da final da Champions League terá Camila Cabello; veja horário

A decisão da UEFA Liga dos Campeões já há algum tempo é o evento anual de futebol mais assistido em todo o mundo, e o jogo desta temporada entre Liverpool e Real Madrid promete não ser diferente. E há uma razão adicional para os torcedores sintonizarem antes do início da partida: o show da final da Champions League será com Camila Cabello.

Este ano, quando Liverpool e Real Madrid se enfrentarem em 28 de maio, Cabello adicionará seu nome à crescente lista de ícones globais que se apresentaram antes do maior jogo de clubes da Europa.

Show da final da Champions League – Quem é Camila Cabello?

Por volta das 16 horas de sábado, antes dar início ao jogo de Liverpool e Real Madrid na final da Champions League, Camila Cabello subirá ao palco para a abertura da grande decisão.

Nascida em Havana, Cuba, em 1997, Camila Cabello é uma premiada artista musical e atriz. O pai de Cabello é mexicano e ela passou sua juventude entre Havana e a Cidade do México. Sua família acabou se mudando para Miami quando ela tinha seis anos, e ela ganhou sua cidadania americana em 2008.

Como uma jovem cantora, Cabello foi notada pela primeira vez no ‘The X-Factor’, onde terminou em terceiro lugar na edição de 2012 do programa. Após a conclusão dessa temporada, ela formou a banda Fifth Harmony com outros três concorrentes. Fifth Harmony lançou dois álbuns de estúdio e um EP, e Cabello excursionou com a banda entre 2013 e 2016.

Cabello posteriormente esculpiu uma carreira solo, com seu primeiro grande sucesso vindo com a música ‘I Know What You Did Last Summer’, uma colaboração com o artista canadense Shawn Mendes.

Desde então, ela gravou colaborações com artistas como Machine Gun Kelly, Pitbull, Ed Sheeran, Cardi B, Major Lazer e Travis Scott, entre outros.

Os maiores sucessos de Cabello incluem ‘Senorita’, ‘Havana’, ‘Don’t Go Yet’ e ‘Bam Bam’. ‘Havana’ fez de Cabello a primeira mulher hispânica a ter uma música certificada Diamond pela Recording Industry Association of America em outubro de 2021.

Cabello ganhou dois Latin Grammy Awards, cinco American Music Awards, cinco MTV Europe Music Awards e um Billboard Music Award.

A música do Fifth Harmony ‘Bad Things’ com Machine Gun Kelly alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100 dos EUA, e seus singles ‘Havana’ e ‘Senorita’ lideraram várias paradas nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Ela mergulhou na indústria de atuação com seu filme Cinderela de 2021, no qual desempenhou o papel principal.

I'm excited to announce that I'll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal #PepsiShow. I’ve got lots of surprises in store for you 🦋. pic.twitter.com/ixTKh6DdhY — camila (@Camila_Cabello) May 9, 2022

Assistir a final da Liga dos Campeões 2022 no Brasil

A final da Liga dos Campeões será transmitida no Brasil pelo SBT, TNT, HBO MAX e também haverá sessões em salas do Cinemark em São Paulo, São José dos Campos, Barueri, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Bragança Paulista e Taubaté (SP); Rio de Janeiro e Niterói (RJ); Belo Horizonte e Uberlândia (MG); Vitória e Vila Velha (ES); Brasília e Taguatinga (DF); Curitiba e Londrina (PR); Florianópolis (SC); Palmas (TO); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Porto Alegre (RS); Aracaju (SE); Salvador (BA); Recife (PE); Goiânia (GO); e Natal (RN).

Data: sábado, 28 de maio

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissões: SBT, TNT, HBO MAX e Cinemark.

