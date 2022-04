Segunda família de Tenório em Pantanal vem à tona em breve na novela

Segunda família de Tenório em Pantanal será descoberta por Guta em breve na novela; na foto, Tenório com a esposa Maria Bruaca e com a amante Zuleica - Foto: Reprodução/Globo

O segredo de Tenório (Murilo Benício) será descoberto por Guta (Julia Dalavia) em breve na novela das nove. A jovem revelará para o patriarca que sabe sobre a amante e o filho que ele mantém em São Paulo. A segunda família de Tenório em Pantanal deve aparecer nas próximas semanas do folhetim.

Quem é a segunda família de Tenório em Pantanal?

Na novela Pantanal, Tenório é casado oficialmente com Maria (Isabel Teixeira), com quem tem uma filha, Guta. Machista e extremamente conservador, o vilão não perde a oportunidade de menosprezar a esposa, a quem chama de bruaca – e daí vem o nome Maria Bruaca. No entanto, ela mantém uma amante e Tenório tem uma segunda família há anos em São Paulo.

É na capital paulista que mora Zuleica (Aline Borges) e seus três filhos fora do casamento Marcelo (Lucas Leto), Roberto (Caue Campos) e Renato (Gabriel Santana). Pela idade dos rapazes, o segundo relacionamento de Tenório já dura anos – eles têm aproximadamente a mesma idade que Guta.

Depois que Guta revelar que descobriu o segredo do pai, será a vez de Maria Bruaca ter conhecimento sobre a infidelidade do marido. Será então que ela contratará Zefa (Paula Barbosa) para cuidar da casa e a nova empregada se tornará a confidente da patroa.

Frustrada a péssima relação com o marido, Maria viverá uma caso com o peão Alcides (Juliano Cazarré). Enquanto isso, Guta se envolverá com o meio-irmão Marcelo, e Tenório obviamente reprovará o relacionamento. Mais adiante da trama, ela vai engravidar do rapaz.

Guta enfrenta Tenório sobre amante

Guta vai enfrentar o pai nos próximos capítulos de Pantanal. A relação dos dois está cada vez mais estremecida pois a jovem não aceita o jeito machista do pai, que não perde a oportunidade de menosprezar as escolhidas da filha, além de ter falas homofóbicas contra Jove (Jesuíta Barbosa), com a garota está se envolvendo.

Tenório vai demonstrar sua insatisfação com a relação de Guta com o filho de Zé Leôncio, e será enfrentando por ela: “Não é o que o senhor queria? Que eu arranjasse um homem para me casar? E, de preferência, rico?”

“Você me respeite, Maria Augusta!”, dirá Tenório. “Eu lhe respeito, senhor Tenório… E digo mais: eu vou de joelhos até a fazenda do senhor José Leôncio exigir essa tal “reparação de honra” se o senhor me explicar por que escondeu durante todos esses anos a sua outra família?!”, questionará Guta, para o espanto do pai.

Guta vai revelar que conheceu Marcelo em uma festa universitária e os dois foram para um motel. Ao ver o documento do rapaz, constatou que ele tem o mesmo sobrenome que ela. “Eu larguei ele na porta do Motel e nunca mais dei notícias… No outro dia eu estava com as malas prontas para vir pra cá”, contou.

