Segunda fase Mar do Sertão: o que muda na novela?

Nova novela das 18h, Mar do Sertão traz o romance de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) como trama central. O casal é atrapalhado depois que o vaqueiro se acidenta e é dado como morto, assim, a moça acaba se casando com outro. Após uma leva de capítulos que mostrará a trajetória da dupla até a fatídica separação, uma passagem de tempo de 10 anos irá acontecer, dando início a segunda fase Mar do Sertão. Nesta nova etapa, o folhetim será marcado pelo retorno de Zé Paulino, que será um novo homem e estará atrás de vingança.

O que vai acontecer na segunda fase Mar do Sertão?

A segunda fase Mar do Sertão vai começar depois de uma passagem de 10 anos na trama. Assim, o folhetim vai pular de 2012 para 2022 e mostrará o retorno de Zé Paulino para a cidade de Canta Pedra. O vaqueiro será um homem mudado depois de tanto tempo longe e buscará por justiça.

Ele reencontrará Candoca, que na segunda fase Mar do Sertão terá alcançado seu grande sonho de se tornar uma médica. Ele perceberá que os sentimentos que tinha no passado pela moça continuam vivos, mas o caminho para o amor não estará livre para a dupla. Nesta etapa da história, Candoca estará casada com Tertulinho (Renato Góes) e ficará indecisa sobre qual lado seu coração deve seguir.

Além de tudo, Candoca agora será mãe de um menininho. O que Zé Paulino não saberá logo de cara é que a criança é seu filho. Na trama, Candoca engravida enquanto está noiva do vaqueiro e descobre que está a espera do bebê só depois do acidente de Zé Paulino, sendo assim, ela não tem a chance dar as notícias ao pai do filho.

E para quem se pergunta como a história chegará a esse ponto. Candoca, que de início despreza Tertulinho, vai se aproximar do filho do coronel Tertúlio (José de Abreu) após perder duas pessoas, o noivo Zé Paulino, que é dado como morto após sofrer um acidente, e sua mãe Dodôca (Cyria Coentro), que vai falecer durante a reta final da primeira fase. A costureira vai descobrir que Zé Paulino está vivo, mas vai morrer antes de conseguir contar a verdade para a filha.

Tertulinho vai se aproximar da moça durante o período de luto e ela acabará se apoiando na ajuda do rapaz. Ao se tornar mãe solo, a jovem professora também receberá um apoio essencial do personagem de Renato Góes. Sua gratidão vai se tornar amor e logo os dois vão iniciar um romance. Sem saber que o amado sobreviveu ao acidente, Candoca só vai descobrir que Zé Paulino está vivo após a passagem de uma década da história do autor Mario Teixeira.

A segunda fase Mar do Sertão vai ter início no mês de setembro, mas a Rede Globo ainda não divulgou o dia exato. Pelo andar da trama e informações dos resumos da emissora, espera-se que a leva de capítulos após a passagem de 10 anos aconteça entre a primeira e segunda semana do mês.

Nova fase terá troca de atrizes

Na segunda fase Mar do Sertão, será feito a troca entre as atrizes Manuella Guimarães e Sara Vidal. Manuella tem vivido a versão criança da personagem Rosinha, um dos filhos de Tereza (Clarissa Pinheiro) e Timbó (Enrique Diaz). Com a passagem de tempo de 10 anos, a menina aparecerá mais velha e será assumida pela atriz Sara Vidal.

Na trama, a moça despertará os olhares apaixonados de Tomás (Felipe Velozo), o gerente do banco de Canta Pedra. No entanto, o jovem não terá coragem de declarar seus sentimentos para a filha de Timbó.

Vidal esteve recentemente na faixa das 19h da emissora. Entre novembro de 2021 e maio de 2022, a atriz interpretou a personagem Bianca em Quanto Mais Vida Melhor, a filha mais nova de um dos protagonistas, Neném (Vladimir Brichta).

Novata, a atriz de 21 anos estreou com um papel fixo no mundo dos folhetins com Quanto Mais Vida Melhor. Mar do Sertão é seu segundo trabalho de destaque. Antes disso, ela havia feito apenas uma pequena participação em As Aventuras de Poliana, novela infanto-juvenil do SBT. A famosa também é modelo, profissão que já exercia antes de estrear nas telinhas.

Os demais atores do elenco continuam os mesmos, já que a maior parte deles interpretam adultos e por isso terão apenas mudanças de visual entre a primeira e segunda fase Mar do Sertão.

