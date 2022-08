Cris de Haja Coração foi papel de Isadora Cruz, a Candoca de Mar do Sertão

Isadora Cruz é protagonista de um folhetim pela primeira vez com sua personagem Candoca de Mar do Sertão, porém, a atriz já passou pela TV Globo antes. Em 2016, a famosa fez sua estreia nas telinhas e foi a Cris de Haja Coração, novela de Daniel Ortiz baseada em Sassaricando, obra de Silvio de Abreu. Na trama, a personagem dava um empurrãozinho básico no relacionamento de um dos casais da produção.

Quem era Cris de Haja Coração

Cris de Haja Coração era filha de Vitória (Betty Gofman) e irmã de Felipe (Marcos Pitombo). A jovem era meiga e não tinha tanto destaque na trama, pois não fez parte da história desde o começo.

A personagem de Isadora Cruz só entrou na história de Daniel Ortiz em julho de 2016, quando o folhetim já estava há quase dois meses no ar. A atriz tinha 18 anos na época e estreava na televisão. Quando apareceu pela primeira vez no folhetim, a atriz conversou com o site oficial da Globo e classificou sua personagem como a “fada madrinha” de Shirlei, personagem de Sabrina Petraglia.

A comparação da atriz acontece porque Cris foi uma grande ajuda para que a empregada conseguisse ficar com Felipe, irmão de Cris, ao longo da trama. Foi Cris quem contratou a moça para trabalhar na casa de sua família, os Miranda, o que acabou aproximando a dupla.

Cris era grande apoiadora do relacionamento de Felipe e Shirlei e se tornou uma grande amiga da empregada durante a novela. A personagem de Isadora Cruz tentava abrir os olhos do irmão para os sentimentos que ele tinha por Shirlei desde que ele ainda namorava a megera Jéssica (Karen Junqueira).

No final, tudo acaba dando certo para o casal e Cris de Haja Coração é uma das madrinhas do casório da dupla. Nas últimas cenas da novela, quando os personagens de Marcos Pitombo e Sabrina Petraglia conquistam seu final feliz, Cris está ao lado dos noivos na data especial.

Mar do Sertão é a segunda novela de Isadora Cruz

Desde que foi Cris de Haja Coração, Isadora Cruz ainda não havia retornado aos folhetins. Depois que atuou na novela de Daniel Ortiz, a moça se mudou para os Estados Unidos e por lá trabalhou em alguns projetos, como os curtas Looking for Jude, Record e Thanks For Sharing, lançados em 2018.

Em seguida, ela também esteve no holândes Men at Work – Miami (2020) e no norte-americano The Mad Hatter (2021), lançado no Brasil com o título O Chapeleiro do Mal. Ao passar pela fase de testes da novela Mar do Sertão e ser selecionada para viver Candoca, Isadoraa retornou ao Brasil, onde reside atualmente enquanto grava o folhetim de Mario Teixeira para a faixa das 18h.

A atriz revelou ao site oficial da Globo, agora em agosto, que após Mar do Sertão, ela pretende voltar para Los Angeles por ter saudade do namorado, que mora nos Estados Unidos. A atriz não comentou se planeja estrelar mais novelas no Brasil no futuro. Por enquanto, a famosa mantém um relacionamento à distância com Elīk Yagubov. Os dois namoram há cerca de 3 anos e meio.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, a atriz de 24 anos de idade se mudou com a família para os Estados Unidos quando tinha 5 anos. Ela ficou na América do Norte até os 9 anos. Depois, ela retornou ao Brasil, mas não por muito tempo. Aos 16 anos, ela se mudou para a França e estudou cinema. Algum tempo depois retornou ao Brasil, época em que atuou como Cris de Haja Coração. Pouco depois, se mudou novamente aos Estados Unidos, onde morava até ser escolhida pra viver Candoca.

Candoca é uma bela professora que sonha em ser médica e vive na cidade de Canta Pedra. Noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), ela também desperta o desejo de Tertulinho (Renato Góes). Conheça a protagonista:

