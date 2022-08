Cidade Canta Pedra existe? Onde foi gravada a novela Mar do Sertão

Folhetim estreia no dia 22 de agosto e tem trama ambientada em cidade do sertão brasileiro.

Depois de Pantanal, Mar do Sertão será mais uma novela que levará o público para uma região longe do eixo Rio-São Paulo, constantemente abordado nas telinhas. A faixa das 18h vai apresentar uma história na cidade de Canta Pedra, localizada no nordeste brasileiro. A trama cheia de cultura e elementos regionais será em uma cidade de verdade?

Em coletiva de imprensa, no dia 11 de agosto, o autor Mário Teixeira e o diretor artístico Allan Fiterman explicaram se Canta Pedra existe e como foi a construção do universo do folhetim.

De Mar do Sertão, a cidade Canta Pedra existe de verdade?

Canta Pedra existe no universo da novela Mar do Sertão, mas não na vida real. A cidade é fictícia e foi criada especialmente para a trama do folhetim de Mário Teixeira. O lugar é uma junção de vários espaços que serviram de locação para a novela nos estados de Alagoas e Pernambuco, como o Vale do Catimbau (PE) e Piranhas (AL).

O diretor Allan Fiterman explicou que a viagem da produção para as gravações externas duraram apenas 2 semanas. Depois, o elenco migrou para os estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, em que foi replicado alguns cenários e também serviu para as cenas em ambientes fechados.

Allan disse que tentou ser criativo e buscou trazer a cultura nordestina “de forma linda” e também com uma aura fantasiosa. Além disso, foi revelado que em Canta Pedra existe elementos de várias regiões do nordeste, por isso, o público vai conferir uma geografia que foi inventada pela produção da novela. Além da caatinga, o público verá outras vegetações e características misturadas pela cidade que é pano de fundo da história.

Regionalismo

Natural de São Paulo, Mário Teixeira contou que sempre quis contar uma história como a de Mar do Sertão. Pois, mesmo nascendo no sudeste, passou grande parte de sua vida no nordeste, devido a origem dos pais. Filho de uma mulher de Roraima e um cearense, Mário passou grande parte de sua infância e adolescência no Ceará.

Apesar de mostrar um lugar que não é necessariamente de conhecimento do grande público – assim como acontece atualmente na Globo com Pantanal na faixa das 21h – Mário acredita que a história do folhetim não é particular da região e trará identificação ao público. “É regional, mas também universal. Os personagens são tipos humanos que se repetem na sociedade”, explicou.

O autor também disse que espera que a novela seja um “sopro de vida” para o público, devido aos momentos difíceis que acometeram o país e o mundo nos últimos anos. “Ainda nem saímos da pandemia [do covid-19] e estamos às vésperas de uma eleição que promete ser conturbada. Espero que Mar do Sertão seja um brilho de esperança no horizonte para as pessoas”, comentou.

Locações no nordeste foram importantes para atores

Não apenas pelas belas imagens que o público de casa verá nas telinhas, a viagem que a produção fez de duas semanas para Alagoas e Pernambuco foram essenciais para que os atores pudessem criar um laço com a região, além de comporem seus personagens.

Isadora Cruz, paraibana que vive a mocinha Candoca, disse que a viagem foi essencial para que o elenco e a equipe criassem laços e o entrosamento fosse maior. A atriz contou que os atores e produção passaram perrengues juntos, pois algumas locações eram de difíceis acesso. Porém, sempre que tudo saía como o planejado, as comemorações também eram lado a lado.

A atriz também elogiou os ambientes que foram usados nas filmagens, como o município de Piranhas, que descreveu como “inacreditável” e “coisa de filme”, e disse que paisagens como essa – além de outras abordadas na novela, como o Rio São Francisco e as pedras do Vale do Catimbau – vão trazer um “borogodó” para a novela.

Também nordestino, natural de Pernambuco, Renato Goés será Tertulinho, vilão que atrapalha o romance de Candoca e Zé Paulino (Sérgio Guizé). Durante o papo com a imprensa, o ator disse que apesar da viagem ter sido rápida, foi essencial que as filmagens externas acontecessem antes da partida para os estúdios. “Como ator, é importante entender como é pisar por lá. Tem pedra? Não tem? Como é o calor? Tudo para depois você poder reproduzir no estúdio”, explicou.

Sérgio Guizé também comentou a importância de conhecer a região antes de ter que replicar tudo nas gravações em ambientes fechados. Natural de São Paulo, o ator comentou que não estava acostumada ao clima semiárido e que com a viagem ele pôde vivenciar os elementos da região. Além é claro, de conhecer melhor os colegas de elenco. “A gente não se conhecia e foi muito especial”, afirmou.

