Sem César, qual o final de Laura em Mulheres Apaixonadas?

O final de Laura em Mulheres Apaixonadas será ao lado de um novo amor. Depois de um romance conturbado com César (John Mayer), a médica se envolverá com Téo (Tony Ramos) após o saxofonista ser atingido de raspão por uma bala e ser levado ao hospital.

Laura fica com quem em Mulheres Apaixonadas?

Laura e Téo começam a se aproximar quando o pai de Lucas (Victor Cugula) passa algum tempo no hospital para tratar os ferimentos causados pelo tiro de raspão que levou na novela.

Os dois começam a sair juntos, até que na reta final da novela os dois estarão apaixonados. Vale lembrar que Téo era casado com Helena (Christiane Torloni) e a médica namorava César. No entanto, Helena e César viveram um grande amor na juventude e se reencontraram anos depois, o que reacende a paixão entre eles.

Depois de algum tempo juntos, Téo convida Laura para ir morar com ele e Lucas. O último capítulo da novela também revela que Salete (Bruna Marquezine) é filha do saxofonista.

Os quatro passam a morar juntos na casa de Téo e formam uma família. Nas cenas finais da trama, Téo e Laura saem de mãos dadas da formatura do ERA, junto aos dois filhos.

Outro casal que terá um final feliz será Helena e César. O médico pedirá a diretora em casamento nos capítulos finais de Mulheres Apaixonadas, e a protagonista aceitará a proposta do amado que finalmente viverá um relacionamento estável - o personagem de José Mayer era casado com Isabel (Chris Bonna), que morre no início da novela, mas manteve casos com Laura e Luciana (Camila Pitanga).

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda, às 17h10, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.

