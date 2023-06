Fernanda é mãe do Lucas ou apenas de Salete? Saiba o segredo da personagem de Vanessa Gerbelli em Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Fernanda é mãe do Lucas em Mulheres Apaixonadas?

A mãe de Salete em Mulheres Apaixonadas tem vários segredos na trama de Manoel Carlos, e um deles está ligado a Téo e Helena. Fernanda é mãe do Lucas? As revelações são feitas após a metade da novela e deixam a personagem de Christiane Torloni de queixo caído.

Fernanda é mãe de Lucas e Salete?

Lucas foi criado por Helena e Téo, mas o que muita gente na trama não sabe é que Fernanda é a mãe biológica do menino. Helena não sabia a verdade sobre a origem do filho, mas Téo sempre esteve a par de tudo, pois o garoto foi fruto de um caso que o saxofonista teve com a ex-prostituta vivida por Vanessa Gerbelli.

Quando Lucas nasceu, Fernanda não tinha condições de criá-lo e sabia que Helena queria adotar uma criança e, por isso, acabou aceitando que Téo criasse o menino sob uma mentira. Ela nunca permitiu que ele dissesse a verdade para Helena, pois tinha medo que a professora parasse de amar a criança de soubesse de tudo.

Helena acaba descobrindo a verdade depois que a própria Fernanda confessa ser mãe de Lucas. Isso acontece no leite de morte da moça, após ser atingida durante uma troca de tiros entre a polícia e bandidos no Leblon.

Em agonia no hospital e prestes a dar seus últimos suspiros, Fernanda pede pela presença da filha Salete (Bruna Marquezine), de quem se despede, e a de Helena também. Ao encarar a professora, a mulher pede perdão pelas mentiras e conta que é a mãe biológica de Lucas e que o garoto é filho de Téo.

Helena fica em choque e não sai do lado de Fernanda até ter mais detalhes sobre a revelação. A mãe de Salete se explica, revelando os medos que tinha do que Helena faria se descobrisse e que por isso sempre impediu Téo de falar a verdade. Além disso, ela pede que Helena prometa que vai continuar amando Lucas depois de descobrir tudo. "Prometo. Prometo que vou continuar amando o meu filho, como sempre amei", diz Helena.

Aliviada ao ouvir as palavras de Helena, Fernanda comenta: "agora me sinto sem nenhum pecado". Pouco depois, a personagem morre. Helena, de fato, cumpre sua promessa e continua amando e cuidando de Lucas após as descobertas.

Téo é pai de Salate?

Fernanda morreu na novela Mulheres Apaixonadas sem revelar todos os seus segredos. A ex-garota de programa contou que era a mãe biológia de Lucas e tirou um peso da consciência, mas esqueceu de contar quem era o pai de Salete. Ela sempre suspeitou que a menina também fosse filha de Téo, mas nunca foi atrás de comprovações e nem revelou suas suspeitas para o saxofonista.

Téo só fica a par da situação na reta final da trama, bem depois da morte de Fernanda. Ele é informado por uma amiga e vizinha de Fernanda, Vilma (Cristina Fagundes), sobre a possibilidade de ser pai de Salete, depois que reclama sobre as dificuldades para ver a menina, por conta da avó da garota, Inês (Manoelita Lustosa), uma megera que trata a garota mal e a usa como moeda de troca com Téo para conseguir dinheiro.

O personagem de Tony Ramos então decide fazer um exame de DNA. No último capítulo da novela Mulheres Apaixonadas, ele revela que descobriu que é mesmo pai de Salete e então tira a filha das garras da avó, levando-a para morar com ele.

