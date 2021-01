Em 2021, os streamings prometem lançar séries de heróis para todos os gostos. São vilões, anti-heróis, heróis e personagens secundários.

Mas, algumas séries já fazem sucesso com essa temática e vão ajudar você a se preparar para as novas produções que estão por vir em 2021.

Por isso, prepare a pipoca e pegue o controle da TV para maratonar as séries que selecionamos para você. Vem conferir a lista das melhores séries de heróis!

As melhores séries de heróis

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se você ama filmes de heróis, vai curtir assistir às séries que estão nessa seleção. São produções que estão disponíveis nos streamings mais famosos e que vão fazer a sua cabeça. Confira:

1. Watchmen

Lançada em 2019, a série foi bastante premiada e é considerada uma das melhores séries do gênero. A história conta sobre a vida de Angela Abar, uma detetive que investiga um grupo de supremacistas brancos, a Sétima Kavalaria e, então, precisa lutar contra eles usando uma máscara para se proteger e impedir que o grupo faça mais vítimas.

Assim, a série tem todo um teor social envolvido nela e tem uma protagonista que é mulher e negra. A série recebeu excelentes críticas e está disponível na HBO Go.

2. Demolidor – Séries de Heróis

A série que marcou a nova fase de heróis para a Netflix. Demolidor é uma série que recebeu melhores críticas que o filme original. Baseada nos quadrinhos, a série conta a história de Matthew Murdock, que logo na infância fica cego devido a um acidente.

Então, ele desenvolve sensibilidade maior em alguns sentidos e decide usá-los para combater o crime. A série estreou em 2015 na Netflix e teve 3 temporadas. Recebeu ótimas críticas por ter personagens coadjuvantes que se tornaram bem queridos e por apresentar o Justiceiro.

3. Jessica Jones

Outra série da Marvel que você pode encontrar na Netflix. Jessica Jones é uma série que traz um personagem forte e traz o tema da saúde mental e relacionamento abusivo.

Jessica Jones era uma heroína que teve sua carreira arruinada e precisou recomeçar a sua vida como detetive particular. Mas, o passado volta a persegui-la com o reaparecimento de Kilgrave, o homem que a aprisionou.

4. Supergirl – Séries de Heróis

A prima de Superman é a defensora de National City. Kara Danvers revela seus poderes para proteger a cidade. Tentando levar uma vida dupla, ela precisa se desdobrar para esconder a sua verdadeira identidade. A série está disponível na Netflix.

5. Arrow

Não poderíamos deixar de falar sobre Arrow. A série foi lançada em 2012 e teve sua última temporada em 2020. Em resumo, a série conta a história do playboy Oliver Queen, que é dado como morto há 5 anos em um acidente de iate.

Mas, ele ficou preso em uma ilha por todos esses anos e voltou à cidade para combater a corrupção e defender a honra de sua família. Oliver desenvolveu habilidades de luta ao longo dos anos em que ficou preso na ilha lutando por sua vida.

6. The Boys – Séries de Heróis

Agora é hora de falar sobre uma das melhores séries de 2020. The Boys é uma série sobre heróis, mas, heróis bem peculiares. A trama explora os defeitos daqueles que a sociedade acredita serem perfeitos.

A produção é da Amazon Prime Video e merece a sua audiência. Com cenas fortes e muita crítica social, a série conquistou muitos fãs e é um sucesso. Além disso, a série traz personagens incríveis que valem a pena acompanhar.

Assim, você pode fazer uma maratona de séries de super-heróis para todos os gostos. A seleção foi feita com base em vários estilos para não deixar ninguém sem assistir ao que gosta.

Próximas estreias de séries de heróis

Ainda falando nesse universo de heróis e quadrinhos, que tal conferir quais são as próximas estreias de séries de heróis que vão fazer a cabeça dos fãs? Confira:

WandaVision: 15 de janeiro, na Disney+. Confira mais sobre o que esperar de WandaVision.

15 de janeiro, na Disney+. Confira mais sobre o que esperar de WandaVision. Loki: Disney+;

Disney+; Falcão e o Soldado Invernal: Disney+;

Disney+; The Umbrella Academy: fevereiro, Netflix.

Além disso, muitos filmes do universo de heróis estão previstos para 2021 e 2022, como Viúva Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho e Thor. Confira aqui as principais estreias de série para 2021.

Então, com as séries que indicamos, você já pode se preparar para as estreias, curtindo uma boa série de herói e se divertindo. Conta para nós, você já assistiu a alguma dessas séries? Está ansioso para as próximas estreias?