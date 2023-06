Qual o segredo de Petra em Terra e Paixão? Luigi será surpreendido

O tão comentado casamento anulado de Petra (Debora Ozório) em Terra e Paixão é um mistério que permeia a trama desde o início e o público morre de curiosidade para descobrir o motivo. A boa notícia para os fãs da novela de Walcyr Carrasco é que o segredo de Petra enfim será revelado. A menina terá que fazer uma confissão para Luigi (Rainer Cadete) depois que se casar com o italiano.

Luigi vai descobrir segredo de Petra na lua de mel

O grande segredo de Petra que será revelado na novela Terra e Paixão é que a moça, vivida por Debora Ozório, tem pavor de sexo, segundo apurou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, neste mês de junho. A confissão da moça sobre sua fobia envolvendo o momento íntimo só chegará aos ouvidos de Luigi na noite de núpcias do casal, que subirá ao altar nas próximas semanas da trama.

Depois que os dois assinarem os papéis e selarem a união em uma grande festa, Petra não terá outra alternativa e será sincera com o marido. Para quem acompanha o folhetim desde o começo deve se lembrar que Petra já teve intimidades com o italiano quando ele chegou na cidade de Nova Primavera, mas os dois não voltaram a ter relações ao longo do relacionamento.

Petra vai confessar que não teve coragem de contar sobre sua condição e que se esforçava muito para que o noivo não percebesse. Por isso, Petra e Luigi não vão consumar o casamento, o que deixará Irene preocupada. Apesar do receio de que a caçula da família La Selva perca mais um pretendente, Luigi não anulará o casamento, pois estará mais interessado no dinheiro da família da jovem do que de fato levá-la para a cama.

Com o segredo de Petra já revelado para Luigi e os telespectadores, nos capítulos seguintes Petra será atendida por uma psiquiatra para avaliação de seu caso. Serão investigados os motivos do trauma da jovem e a médica vai sugerir que o casal durma em quartos separados para que a personagem de Ozório possa se recuperar da fobia.

Petra será traída por Luigi no futuro de Terra e Paixão

O casamento de Luigi e Petra não será dos melhores e para piorar a situação o rapaz vai trair a amada com a própria mãe, Irene (Gloria Pires). A informação foi adiantada também pela coluna de Carla Bittencourt do Notícias da TV, nas últimas semanas de maio.

Irene e Luigi acabarão envolvidos e Antônio (Tony Ramos) pegará a dupla na cama. Com o flagra, ele expulsará a esposa de casa e Luigi vai fugir para a Itália, deixando Petra e Irene desamparadas. Antes de partir, o golpista fará uma limpa na sogra e amante e roubará tudo o que puder.

Não foi revelado até o momento se mãe e filha virarão inimigas na trama por conta do caso entre os personagens de Cadete e Pires ou se acabarão unidas por conta da traição do vigarista, que fugirá sem se importar com nenhuma das duas. Porém, é esperado que Petra não aceite bem a situação, já que demonstrou em outras situações ciúmes da mãe com o italiano e estará fora de controle e revoltada após a morte do irmão Daniel.

Neste ponto da história, o casamento de Antônio e Irene já estará abalado por conta da revelação de que Daniel é filho de Ademir (Charles Fricks). Revoltado com a traição da mulher, o fazendeiro até se envolverá com a interesseira Berenice (Thati Lopes), sobrinha-neta de Cândida que assumiu o bar e bordel depois da morte da personagem de Susana Vieira.

