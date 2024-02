Sessão da Tarde da semana: filmes de 5 a 9 de fevereiro na Globo

A Sessão da Tarde da semana, de 5 a 9 de fevereiro de 2024 traz filmes que vão empolgar crianças e adultos, a partir das 15h25 (horário de Brasília). É possível assistir na TV aberta e também no Globoplay de graça, após cadastro.

Sessão da Tarde na segunda-feira - A Culpa É Das Estrelas

Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley), uma paciente com câncer de 16 anos, conhece e se apaixona por Gus Waters (Ansel Elgort), um adolescente com problemas semelhantes de seu grupo de apoio ao câncer. Hazel sente que Gus realmente a entende.

Ambos compartilham o mesmo humor amargo e o amor pelos livros, especialmente pela pedra de toque de Grace, "An Imperial Affliction", de Peter Van Houten. Quando Gus consegue um convite para conhecer o autor recluso, ele e Hazel embarcam na aventura de suas breves vidas. O filme começa às 15h25 (horário de Brasília).

Sessão da Tarde na terça-feira - Os Últimos Na Terra

Na terça-feira, a partir das 15h25, a Sessão da Tarde exibe "Os Últimos da Terra". Após um desastre que dizima a maior parte da civilização, um cientista (Chiwetel Ejiofor) e um mineiro (Chris Pine) competem pelo amor de uma mulher (Margot Robbie) que pode ser a última mulher na Terra.

Sessão da Tarde na quarta-feira - O Maior Amor do Mundo

Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe solteira e estressada que descobre que seu ex-marido vai se casar com uma mulher mais jovem. Sua amiga Jesse (Kate Hudson) é uma louca por fitness que não conta aos pais que tem família. Bradley é um viúvo (Jason Sudeikis) que tenta criar duas filhas sozinho, enquanto Miranda (Julia Roberts) está ocupada demais com sua carreira para se preocupar em ter filhos. Quando seus respectivos problemas começam a surgir, o feriado do Dia das Mães ganha um significado especial.

Sessão da Tarde na quinta-feira - Motoqueiros Selvagens

A partir das 15h, a TV Globo exibe "Motoqueiros Selvagens". Cansados ​​de suas vidas monótonas, alguns amigos de meia-idade (Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence) decidem abandonar temporariamente suas responsabilidades e fazer uma viagem de motocicleta. A liberdade da estrada traz muitas surpresas para o grupo, incluindo um encontro com os Del Fuegos, uma gangue hardcore, que não vê os motociclistas novatos.

Sessão da Tarde na sexta-feira - Quarto de Guerra

A semana termina com "Quarto de Guerra, a partir das 15h25. Uma família aparentemente perfeita procura resolver seus problemas com a ajuda de Clara, uma mulher mais velha e sábia.

Veja: Quando estreia o filme Divertida Mente 2 nos cinemas