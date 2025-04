Sessão da Tarde da semana: filmes de 7 a 11 de abril de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 7 a 11 de abril de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias da Globo inclui comédia, aventura e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Segundo O Evangelho | Sessão da Tarde da semana

A semana de filmes começa com o filme Segundo O Evangelo. Enquanto ele estava a caminho de se tornar um ministro, David Taylor (Boris Kodjoe) escolheu se tornar uma estrela da música popular, e o hedonismo que se seguiu virou seu pai contra ele. Mas, apesar do abismo entre eles, David volta para casa quando descobre que seu pai está doente. Na igreja que David herdou, ele descobre que o Rev. Charles (Idris Elba), que foi preparado para pastorear a congregação após a aposentadoria de seu pai, tem ideias que podem arruinar tudo.

Terça-feira – Uma Família em Apuros | Sessão da Tarde da semana

O locutor de beisebol da liga menor Artie Decker (Billy Crystal) e sua esposa, Diane (Bette Midler), raramente veem sua única filha, Alice (Marisa Tomei). Para sua surpresa, Alice e seu marido (Tom Everett Scott) pedem que eles cuidem de seus filhos para que possam embarcar em uma viagem a trabalho. Promete ser um momento divertido para todos, até que os três jovens se mostram um tanto difíceis para esse casal antiquado. Artie e Diane podem precisar quebrar as regras para deixar todos felizes no final.

Quarta-feira – Dr. Dolittle 2 | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a partir das 15h25, a Sessão da Tarde apresenta o filme Dr. Dolittle 2. O agora famoso doutor tem mais pacientes — de duas e quatro patas — do que ele pode atender. Mas seus amigos animais querem mais do que consultas médicas. As criaturas indignadas querem salvar sua floresta de desenvolvedores humanos inescrupulosos, e estão buscando a ajuda de Dolittle.

Quinta-feira – O Impossível

Um casal e seus três filhos encontram terror, coragem e compaixão após o tsunami de dezembro de 2004 que devastou a Tailândia.

Sexta-feira – Meu Amigo, O Dragão

O último filme da sessão da tarde da semana é a animação Meu Amigo, O Dragão. O Sr. Meacham (Robert Redford), um entalhador de madeira, encanta as crianças locais com histórias de um dragão misterioso que vive nas profundezas das florestas do noroeste do Pacífico. Sua filha Grace (Bryce Dallas Howard) acredita que essas são apenas histórias fantásticas, até que ela conhece Pete (Oakes Fegley), um órfão de 10 anos que diz que vive na floresta com um dragão gigante e amigável. Com a ajuda de uma jovem chamada Natalie (Oona Laurence), Grace decide investigar se essa alegação fantástica pode ser verdade.

Acompanhe tudo sobre filmes no DCI.