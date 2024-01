Sessão da Tarde da semana: filmes de 8 a 12 de janeiro 2024

A Sessão da Tarde da semana, de 8 a 12 de janeiro de 2024 traz filmes que vão animar as férias das crianças e adultos, a partir das 15h25 (horário de Brasília). É possível assistir na TV aberta e também no Globoplay de graça, após cadastro.

Sessão da Tarde na segunda-feira - A Chefinha

A chefinha é de 2019 - foto: divulgação

Jordan é uma magnata da tecnologia que não faz prisioneiros e atormenta diariamente sua sofredora assistente, April, e o resto de seus funcionários. Ela logo enfrenta uma ameaça inesperada à sua vida pessoal e carreira quando magicamente se transforma em uma versão de si mesma de 13 anos, pouco antes de uma apresentação de vida ou morte. A Jordânia terá agora de confiar em April mais do que nunca – se April estiver disposta a parar de tratar a Jordânia como uma criança de 13 anos que tem um problema de atitude.

Gênero: Comédia, Fantasia

Idioma Original: Inglês

Diretor: Tina Gordon

Roteirista: Tracy Oliver , Tina Gordon

Data de lançamento (cinemas): 12 de abril de 2019

Sessão da Tarde na terça-feira - A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

A jovem Katie Mitchell embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, seu irmão mais novo e seu amado cachorro para começar seu primeiro ano na escola de cinema. Mas os seus planos de criar laços familiares são rapidamente interrompidos quando os dispositivos electrónicos do mundo ganham vida para organizar uma revolta. Com a ajuda de dois robôs amigos, os Mitchell devem agora unir-se para salvarem-se mutuamente - e ao planeta - da nova revolução tecnológica.

Gênero: Infantil e família, Comédia, Aventura, Animação, Ação, Ficção científica

Idioma Original: Inglês

Diretor: Michael Rianda

Data de lançamento (cinemas): 23 de abril de 2021

Tempo de execução: 1h 54m

Sessão da Tarde na quarta-feira - O Túnel

Um brutal acidente prende um grupo de pessoas em um túnel provocando um grande incêndio na noite de Natal. Com uma nevasca do lado de fora e poucas chances de resgate, cada um passa a lutar pela sua sobrevivência. O filme é norueguês.

Sessão da Tarde na quinta-feira - Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano

Durante o Expo-Bruxo, o maior evento de magia do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças, que foram enganadas e sequestradas pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda do avô italiano de Pippo, Nonno Giuseppe, eles prometem desvendar mais um mistério e provar que para os Detetives do Prédio Azul nada acaba em pizza.

O elenco conta com os atores Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta e Nicole Orsini

Sessão da Tarde na sexta-feira - Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada É Impossível

A programação da Sessão da Tarde en cerra com o longa "Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada É Impossível". Nele, Casey Newton é uma adolescente com enorme curiosidade pela ciência. Um dia, ela encontra um pequeno broche que permite que se transporte automaticamente para uma realidade paralela chamada Tomorrowland, repleta de invenções futuristas visando o bem da humanidade. Ela logo busca um meio de chegar ao lugar e, no caminho, conta com a ajuda da misteriosa Athena e de Frank Walker, que esteve em Tomorrowland quando garoto, mas hoje leva uma vida amargurada.