Sessão da Tarde da semana: programação de 10 a 14 de janeiro

A Sessão da Tarde desta semana está cheia de filmes de animação, aventura, ação e comédia que podem ser assistidos por toda a família. Os longas vão ao ar logo depois da exibição de O Cravo e a Rosa. Abaixo, veja a programação completa.

Segunda-feira, 10 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

Na segunda-feira, a Sessão da Tarde exibe a animação Megamente (2010). O longa conta a história do vilão que dá nome ao filme, que apesar de ser o mais inteligente, é o menos bem-sucedido. Seu grande sonho é eliminar seu adversário Metro Man e dominar a cidade de Metro City. Quando ele finalmente consegue o que deseja, Megamente fica sem propósito de vida e decide inventar um herói para combater.

Título Original: Megamind

Direção: Tom McGrath

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil

Horário: 15h15

Terça-feira, 11 de janeiro – Quero Ficar com Polly

Em Quero Ficar com Polly (2004), Reuben Feffer, um corretor de seguros, fica desolado quando sua esposa o abandona para ficar com um mergulhador em plena lua-de-mel do casal. Quando volta para Nova York, ele se envolve com Polly Prince, que ao contrário dele, gosta de viver a vida intensamente.

Título Original: Along Came Poly

Elenco: Jennifer Aniston; Alec Baldwin; Philip Seymour Hoffman; Ben Stiller

Direção: John Hamburg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

Quarta-feira, 12 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

Na quarta, é a vez de A Ressurreição de Gavin Stone (2017). O protagonista é um ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local. Para conseguir o papel de Jesus em uma peça na Paixão de Cristo, Gavin finge ser cristão.

Título Original: The Resurrection Of Gavin Stone

Elenco: Brett Dalton, Anjelah Johnson, Shawn Michales, Neil Flynn

Direção: Dallas Jenkins

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática

Horário: 15h15

Quinta-feira, 13 de janeiro – O Medalhão

Em O Medalhão (2003), Eddie, um policial de Hong Kong, sofre um acidente envolvendo um misterioso medalhão, que dá a ele superpoderes. Com a ajuda da agente Nicole, ele passa a investigar o segredo do medalhão e enfrentar os guerreiros sobrenaturais malignos que o querem desesperadamente de volta.

Título Original: The Medallion

Elenco: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies, Christy Chung

Direção: Gordon Chan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

Sexta-feira, 14 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

Para fechar a semana, será exibido Bilhete de Loteria (2010). Kevin Carson ganha 370 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato em segredo. Porém, a notícia se espalha e agora ele precisa lidar com os vizinhos gananciosos que sabem que ele tem o bilhete premiado.

Título Original: Lottery Ticket

Elenco: Shad Moss, Brandon T. Jackson, Naturi Naughton e Loretta Devine

Direção: Erik White

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

