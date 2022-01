Decoração BBB 22: casa terá neon, xadrez e estilo retrô

A Globo já deu alguns spoilers sobre a decoração do BBB 22. Sem liberar imagens, a emissora revelou que o novo lar dos brothers e sisters desta temporada terá muito neon e xadrez, além de peças que remetem a uma viagem no tempo às décadas de 70, 80 e 90.

Mas será que neon e xadrez combina? Para especialistas, a proposta é intencional para que aconteça o tão esperado “fogo no parquinho”.

Como será a decoração do BBB 22?

A nova decoração será repleta de cores com muito neon espalhado pela casa mais vigiada do Brasil. O estilo grunge também estará presente na mansão através do xadrez, e de acordo com a emissora, a ideia é trazer uma memória afetiva para o telespectador.

Mas nada no reality mais famoso do país é escolhido por acaso: as cores fortes são justamente para instigar um comportamento mais agitado nos confinados. Como ocorre na maioria das edições, os ambientes são carregados de informações e exageram no uso de itens decorativos para justamente tirar o sossego dos candidatos ao prêmio de R$1,5 milhão.

Em entrevista ao DCI, a arquiteta e urbanista Maria Helena Ribeiro, formada pela Anhembi Morumbi, explica que, usado pontualmente, o neon pode ser uma opção interessante para decoração de ambientes – mas não é essa a intenção do BBB. “Podemos esperar que essas cores estimulem bastante movimento nos participantes, principalmente nos ambientes neon”, afirma. Quando usadas no quarto, as cores vibrantes tiram o caráter de descanso que o cômodo costuma ter. Já para lugares como a sala, o uso do neon pode estimular a desconcentração e acalorar interações.

A arquiteta explica que as cores quentes têm a capacidade de acalorar humores e conversas – ou seja, podemos esperar interações mais intensas nos cômodos que tiverem com paletas de amarelos, laranjas e vermelhos. Já o xadrez, quando usado em excesso, deixa o ambiente mais incômodo.

E não só as paredes devem ser dos tons caóticos: quem assistiu as edições anteriores deve se lembrar que, normalmente, as roupas de cama combinam entre si. O estilo irá se repetir nesta temporada, com lençóis e cobertores que conversam com as cortinas e tapetes.

O BBB 22 prepara ainda mais surpresa para os brothers: os saudosistas das décadas passadas vão gostar de ver itens dos anos 70 a 90 pela decoração, inspirados em filmes e programas de TV que marcaram a época. A viagem no tempo estará presente não só pela casa, mas nos temas dos “Monstros” da edição.

Um pequeno spoiler já havia sido revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt em um vídeo publicado nas redes sociais – na filmagem, o jornalista pergunta ao público como era a vida antes do BBB enquanto segura uma plaquinha escrito “#ficaadica”. Essa deve ser mais uma parte da decoração que pode mexer com o psicológico dos brothers, já que as três décadas tem em comum muita cor e exagero, além de trazer o sentimento de nostalgia para os confinados, de acordo com Maria Helena.

Por enquanto, a produção segue fazendo mistério sobre o quarto do líder. No mesmo vídeo, o novo apresentador disse que não havia encontrado o cômodo exclusivo, mas que o chefão da semana teria ainda mais privilégios. Schmidt também já havia afirmado que as cozinhas VIP e Xepa ficarão frente a frente na nova disposição da casa.

Quando começa o programa?

O BBB 22 está marcado para começar no dia 17 de janeiro, segunda-feira, na Globo. A emissora ainda não confirmou quando a lista oficial de participantes será divulgada.

O reality repetirá o formato de colocar anônimos e famosos no elenco, que garantiu sucesso de audiência e repercussão nas redes sociais nos últimos dois anos. Rumores na web apontam que Naiara Azevedo, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Ellen Rocche, Dandara Mariana, Fabiana Karla, Igor Juliani, Bárbara Saryne e Larissa Tomásia são alguns dos nomes confirmados para a nova edição.

Como de costume, o programa irá ao ar diariamente na Globo, logo após a exibição de Um Lugar ao Sol, novela das nove. Quem quiser acompanhar todos os passos dos brothers durante 24 horas por dia, pode assinar o GloboPlay para ter acesso ao pay-per-view.

