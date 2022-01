Sessão da Tarde da semana: programação de 17/1 a 21/1 de 2022

A Sessão da Tarde desta semana, de 17 a 21 de janeiro de 2022, está cheia de filmes de animação, aventura, ação e comédia que podem ser assistidos por toda a família. Os longas vão ao ar logo depois da exibição de O Cravo e a Rosa. Abaixo, veja a programação completa de filmes da Globo.

Segunda-feira, 17 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme Kung Fu Panda 2 (2011). Na continuação da história, Po vive o sonho de ser o dragão guerreiro, protegendo o Vale da Paz ao lado dos mestres Shifu, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-Deus e Garça. Porém, a chegada de um novo inimigo, o lorde Chen, acaba com a tranquilidade do protagonista, que precisa lutar para derrotá-lo.

Título Original: Kung Fu Panda 2

Direção: Jennifer Yuh Nelson

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil

Horário: 15h15

Terça-feira, 18 de janeiro – Gente Grande

Na terça, é a vez da exibição de Gente Grande (2010). Cinco amigos que se conhecem desde crianças se reencontram depois de anos para curtir um fim de semana juntos com as respectivas famílias em uma casa do lago. Lenny, Eric, Kurt e Marcus encontram um desafio ao voltarem a morar na mesma cidade e precisam encarar os jovens que dominaram o local.

Título Original: Grown Ups

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

Quarta-feira, 19 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

Em A Morte e Vida de Charlie (2010), o protagonista se tornou um cara recluso e estranho após perder o irmão Sam em um acidente. Mesmo depois da morte do irmão, Charlie conseguiu manter contato com o garoto e abandonou sua vida para trabalhar no cemitério da cidade. Entretanto, ele reencontra uma jovem de sua escola e se apaixona, e precisa se decidir entre manter a promessa que fez ao irmão de nunca abandoná-lo ou seguir em frente com sua vida.

Título Original: Charlie St. Cloud

Elenco: Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan, Donal Logue

Direção: Burr Steers

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Drama

Horário: 15h15

Quinta-feira, 20 de janeiro – Patrick

Na quinta, é exibido Patrick (2018). A vida da jovem Sarah é um desastre e a situação piora quando sua avó deixa como legado o cachorro Patrick para ela cuidar, que apronta muitas travessuras.

Título Original: Patrick

Elenco: Beattie Edmondson, Jason Lewis, Rupert Evans, Sam Fletcher

Direção: Mandie Fletcher

Nacionalidade: Inglesa

Gênero: Comédia família

Horário: 15h15

Sexta-feira, 21 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

O filme nacional Ela Disse, Ele Disse (2019) será exibido na sexta-feira. Na trama, Rosa e Léo são dois adolescentes que enfrentam problemas ao entrarem em uma nova escola. Ela se desentende com Júlia, a menina mais popular do colégio, enquanto ele demonstra interesse por futebol.

Título Original: Ela Disse, Ele Disse

Elenco: Bianca Andrade; Duda Matte; Fernanda Gentil; Maisa Silva; Marcus Bessa; Maria Clara Gueiros

Direção: Claudia Castro

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia, romance

Horário: 15h15

