Neném termina noivado com Paula em Quanto Mais Vida, Melhor

O noivado de Neném e Paula vai chegar ao fim em Quanto Mais Vida, Melhor. A empresária vai ficar furiosa ao ter sua nova linha de cosméticos sabotada e descontará toda a raiva no jogador de futebol, que vai colocar uma ponto final na relação.

Noivado de Paula e Neném em Quanto Mais Vida, Melhor

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de 25 de janeiro, Paula vai ter um verdadeiro surto durante o lançamento da nova linha de cremes da Cosméticos Terrare. Isso porque os produtos serão sabotados por Marcelo (Bruno Cabrerizo) e Carmem (Julia Lemmertz), de acordo com informações do Notícias da TV.

Flávia (Valentina Herszage) até vai tentar avisar a empresária, mas não vai conseguir chegar a tempo de evitar que Paula passe vergonha. Além disso, a mãe de Ingrid (Nina Tomsic) acreditará que a dançarina está envolvida no golpe a humilhará.

Não será somente Flávia quem vai sofrer com a fúria de Paula. A personagem de Giovanna Antonelli vai atacar Neném e o tratará de forma extremamente rude. Cansado da humilhação, o atleta vai colocar um fim no noivado.

Casal reata?

A briga do casal protagonista não deve durar muito. Nos próximos capítulos, Neném vai salvar a vida da empresária.

Ingrid terá um mau pressentimento com a mãe, sem imaginar que ela está na beirada de um terraço. Paula até se assusta com os raios que caem próximos à torre da Terrare, mas continua no local.

No capítulo de 28 de janeiro, por sorte, Neném chega a tempo de salvar sua amada antes que algum acidente aconteça. A situação amolece o coração dos dois e o casal se beija.

Quanto Mais Vida, Melhor horário

A novela das sete vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, na Globo. Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay.

Quanto Mais Vida, Melhor é escrita por Mauro Wilson e tem Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Vladimir Brichta e Valentina Hersage como os protagonistas.

A novela deve ficar no ar até maio, quando será substituída por Cara e Coragem, de autoria de Claudia Souto, que também escreveu Pega Pega (2017).

