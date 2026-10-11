Veja o que acontece no programa hoje

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo de Forró neste domingo

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo de Forró neste domingo

O forró volta a embalar a pista da Dança dos Famosos 2026 neste domingo (11). No Domingão com Huck, os participantes encaram mais uma rodada de apresentações ao som do ritmo nordestino, em busca das melhores notas dos jurados.

Quem dança hoje na Dança dos Famosos?

Ticiane Pinheiro, Diego Martins, Kenya Sade, Breno Ferreira, Mell Muzzillo, Rita Guedes e Léo Foguete. são os famosos que se apresentam hoje no programa da Globo. A rodada não terá eliminação.

As duplas formadas pelos famosos e seus professores dançam forró neste domingo. A apresentação vale pontos para a classificação da competição e será avaliada pelos jurados.

A temporada começou com 16 celebridades: Ticiane Pinheiro, Bianca Andrade, Pedro Scooby, Léo Foguete, Mell Muzzillo, Rita Guedes, MC Livinho, Lucas Guedez, Giovana Cordeiro, Kenya Sade, Breno Ferreira, Otaviano Costa, Bruna Griphao, Gracyanne Barbosa, Diego Martins e Junno Andrade.

Até o momento, Kenya Sade e Otaviano Costa foram eliminados. Os dois deixaram a competição após a repescagem do Grupo C, disputada em 13 de setembro, quando as duplas dançaram bachata. Giovana Cordeiro e Breno Ferreira conseguiram as maiores notas e permaneceram na disputa.

O júri técnico fixo é formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, enquanto Milton Cunha integra a avaliação do quadro. O programa também recebe celebridades como jurados artísticos convidados a cada semana. No domingo passado (27), por exemplo, Ivete Sangalo participou da bancada.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.