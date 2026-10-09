Cinema & TV

Último capítulo de Além do Tempo tem reprise?

Folhetim chega ao fim, dando espaço a “Roque Santeiro”

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o último capítulo de Além do TempoF Foto: Globo
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O último capítulo de Além do Tempo foi exibido nesta sexta-feira, 9 de outubro, na TV Globoo. Quem perdeu as cenas finais da novela ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.

Onde assistir o último capítulo de Além do Tempo?

O capítulo final de Além do Tempo terá reprise no sábado, dia 11, a partir das 14h35 (horário de Brasília). Mas também é possível assistir a final da novela é através do Globoplay.

Para assistir o último capítulo, é necessário ter uma das assinaturas pagas da plataforma de streaming. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Com o final da trama, um sucesso de audiência, o público fica com Roque Santeiro, um sucesso da teledramaturgia. O folhetim é exibido de segunda a sexta-feira, após a Sessão da Tarde.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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