Após o Jornal Hoje, a “Sessão da Tarde” desta sexta-feira, dia 23/10, a TV Globo exibe o filme Loucas Por Amor, Viciadas Em Dinheiro” (2008), com Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes. O filme tem uma duração original total de 2h06.

O longa da Sessão da Tarde de hoje conta a história de Bridget Cordigan, que sai em busca de emprego quando é surpreendida ao saber que está prestes a perder sua confortável vida e sua casa quando seu marido é demitido

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bridget Cardigan, surpreendida ao saber que está prestes a perder sua confortável vida e sua casa quando seu marido é demitido, sai em busca de emprego. Após ter ficado anos sem trabalhar, ela consegue uma vaga no banco da reserva federal americana. Aos poucos, descobre que tem muito em comum com suas novas companheiras de trabalho. Revoltadas com um sistema que não valoriza seus talentos e sonhos, elas decidem virar o jogo.

Título Original do filme da Sessão da tarde de hoje: Mad Money

Elenco: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Stephen Root, Christopher McDonald

Dubladores Bridget: Nadia Carvalho / Jackie: Priscila Amorim / Nina: Mônica Rossi / Don: Helio Ribeiro

Direção Callie Khouri

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Já às 23h45 tem a exibição da primeira temporada da série ‘FBI’. No maior escritório do FBI, em Nova York, agentes de uma equipe altamente preparada resolvem grandes casos envolvendo corrupção, crimes de ódio e ataques terroristas.

Depois, a partir das 2h25 da madruga de sexta, começa mais um episódio de ‘Perception: Truques da Mente’.