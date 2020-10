Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 26/10, vai exibir o filme “Qualquer Gato Vira Lata 2” (2015), com Cléo Pires e Malvino Salvado, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h44.

O Longa da sessão da tarde de hoje “Qualquer gato vira-lata 2” brinca com como os humanos podem aprender a conquistar os seus amados se baseando no comportamento animal.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

Tati e Conrado, que terminam juntos o primeiro filme, viajam a Cancún, onde ele participa de uma conferência para o lançamento de seu livro. Lá, ela aproveita a ocasião para pedi-lo em casamento, com transmissão via internet para todos os amigos no Brasil. Mas, ao responder, Conrado solta apenas um “posso pensar?”. A moça, então, se decepciona e Marcelo, ex de Tati, volta a ter esperanças. Para complicar, Ângela, a ex de Conrado, também é convidada para o mesmo evento no México, onde também está lançando um livro, cuja tese bate de frente com a dele.

No site especializado em cinema IMDB, Qualquer Gato Vira Lata alcançou nota 5.7 em 10. Mais informações sobre o filme da sessão da tarde de hoje:

Título Original Qualquer Gato Vira-Lata 2

Elenco Dudu Azevedo, Rita Guedes, Mel Maia, Leticia Novaes, Cleo Pires, Malvino Salvador

Direção Marcelo Antunez, Roberto Santucci

Nacionalidade Brasileira

Gênero Comédia

Na Tela Quente de hoje (26) vai passar “Tempestade: Planeta Em Fúria”:

Sinopse: A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de “dutch boy”, este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson. Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max. Três anos depois, quando a coordenação do “dutch boy” está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é, então, convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração, ao mesmo tempo que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.