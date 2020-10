Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira, dia 29/10, vai exibir o filme “Como Não Esquecer Essa Garota “, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h53.

Como Não Esquecer Essa Garota (Remember Sunday, 2013) é um filme feito para TV com a intenção de aquecer os corações solitários com a singela história de Gus (Zachary Levi) e Molly (Alexis Bledel). O rapaz em questão acorda todos os dias e descobre que a sua vida inteira ficou para trás e, agora, ele tem um emprego simplório e vários post-it explicativos pela casa.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No filme da sessão da tarde de hoje, “Como Não Esquecer Essa Garota”, Molly é uma garçonete solitária que se envolve com Gus, um vendedor de joias. Mas há um obstáculo para o relacionamento: Gus sofre de um problema de perda de memória recente, que o impede de lembrar dela. Entretanto, com criatividade e jogo de cintura, ambos tentarão fazer o amor triunfar.

Título Original Remember Sunday

Elenco Alexis Bledel, Zachary Levi, Merritt Wever, Barry Shabaka Henley

Dubladores Molly: Fernanda Bullara/ Gus: Hermes Baroli/ Lucy: Sílvia Suzy/ Jolene: Adriana Pissardini/ Jerry: Ricardo Sawaya/ Sam: Walter Cruz/ Baptiste: Antônio Moreno.

Direção Jeff Bleckner

Nacionalidade Americana

Gênero Drama

Além da sessão da tarde de hoje, assista também:

Não Há Segunda Chance, a partir das 2h25

Surgem mais detalhes sobre o passado de Richard, enquanto Alice planeja uma fuga e reinicia a sua busca pelos sequestradores.

A Taça Do Mundo É Nossa – 3h

Durante 30 anos, a verdadeira história do roubo da taça Jules Rimet foi escondida pelos militares. Orquestrado pelo Partido Anarco-Nacionalista Animalista Carlos, o Panac, o roubo ocorreu em pleno desfile do tricampeonato, com a taça sendo retirada das mãos dos jogadores que haviam acabado de se sagrar campeões do mundo. O grupo passa, então, a sofrer a repressão do regime militar da época, tendo que se esconder em plena selva amazônica.