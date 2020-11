Sessão da Tarde de hoje (9/11): Globo vai passar ‘Coincidências Do Amor’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 9/11, vai exibir o filme “Coincidências Do Amor”, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h41.

Kassie decide fazer inseminação artificial e o melhor amigo dela, Wally, completamente bêbado, substitui o sêmen coletado pelo seu. Wally não se lembra de nada e, sete anos depois, eles se reencontram. O filho é a cara de Wally.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

No filme da sessão da tarde de hoje, “Coincidências Do Amor”, Kassie (Jennifer Aniston) e Wally (Jason Bateman) são melhores amigos. Não tendo sorte no amor, Kassie decidiu ter um filho por meio de inseminação artificial. Contudo, Wally não gosta da ideia, mas não é capaz de admitir para si mesmo, muito menos para Kassie, que está apaixonado por ela. Na festa de inseminação artificial de Kassie, Wally fica muito bêbado e espia a amostra do doador de esperma no banheiro.

Então, Wally estava bêbado demais para saber o que fez naquela noite, e Kassie se mudou porque não acha que Nova York seja um lugar para criar um filho. Agora, 7 anos depois, Kassie voltou com seu filho Sebastian. Enquanto ela está tentando fazer com que Roland (o doador de esperma) se envolva mais em suas vidas, Wally não consegue deixar de notar as muitas semelhanças impressionantes que ele e Sebastian compartilham.

Co-dirigido por Will Speck e Josh Gordon,Blades of Glory, The Switch segue uma trajetória previsível até a conclusão esperada, mas consegue ser um daqueles filmes que prova que a “fórmula” ainda pode entreter quando montada pelas mãos certas.

Título Original The Switch

Elenco Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jeff Goldblum, Juliette Lewis, Victor Pagan, Patrick Wilson

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia romântica

Veja o trailler do filme da sessão da tarde de hoje:

https://www.youtube.com/watch?v=z_WWb1ma4go