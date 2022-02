Sessão da Tarde desta semana: filmes que vão passar na Globo

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana trazem opções para todos os gostos, a semana de 28 de fevereiro a 4 março vai começar com uma comédia estrelada por Rob Schneider e terminará com obra do cinema nacional. Confira o que será exibido e anote tudo na agenda.

Filmes da Sessão da Tarde desta semana – Segunda-feira​

A semana começa com o filme Garota Veneno na sessão da tarde. Na trama, Jessica é uma garota popular, bonita, interessante, mas também cruel e arrogante, pois se acha melhor que todos com quem convive. Já Clive é um frentista de 30 anos que não tem nada de bom na vida e é considerado um perdedor. Tudo muda na vida dos dois quando a dupla acaba mudando de corpo, Jessica fica desesperada para retomar seu verdadeiro corpo e voltar ao visual que tanto ama.

Título Original: The Hot Chick

Elenco: Rob Schneider, Rachel Mcadams, Anna Faris, Matthew Lawrence, Sam Doumit, Adam Sandler

Direção: Tom Brady

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Terça-feira, 1 de março – Nanny Mcphee E As Lições Mágicas – Sessão da Tarde desta semana

Continuação de Nanny McPhee – A Babá Encantada, este filme que será exibido na terça-feira na sessão da tarde é protagonizado pela Emma Thompson, que interpreta uma babá nada convencional. A mulher vai trabalhar para Isabel Green, que luta para criar sozinha seus filhos e cuidar da fazenda da família, enquanto o marido está na guerra. Tudo piora quando ela precisa receber dois sobrinhos mimados em casa.

Título Original: Nanny McPhee and the Big Bang

Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Asa Butterfield, Ewan McGregor

Direção: Susanna White

Nacionalidade: Francesa, americana e inglesa

Gênero: Comédia, infantil e fantasia

Quarta-feira, 2 de março – De Repente Pai – Sessão da Tarde desta semana

No filme de quarta-feira, o personagem principal, David, descobre que é pai de 533 crianças. Ao longo dos anos, ele participou de um banco de doação de esperma e o resultado foi uma quantidade absurda de herdeiros. Alguns dos meninos e meninas que nasceram do sêmen de David sentem o desejo de conhece-lo para entender sua origem, o que leva o homem a conhecer a si mesmo e a uma jornada para descobrir que tipo de pai pode ser.

Título Original: Delivery Man

Elenco: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan

Direção: Ken Scott

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Quinta-feira, 3 de março – Meu Monstro De Estimação – Sessão da Tarde desta semana

Na quinta-feira, será exibido Meu Monstro de Estimação. Angus vive na Escócia, ele é um garotinho solitário que sente a falta do pai. Em uma visita a praia, Angus encontra algo misterioso e estranho, mas resolve levar o objeto para casa mesmo assim. O que ele não fazia ideia era que o objeto era um ovo do monstro do lago Ness. Quando o animal nasce, o menino faz de tudo para escondê-lo.

Título Original: The Water Horse

Elenco: Eddie Campbell, Ben Chaplin, Alex Etel, David Morrissey, Marshall Napier, Emily Watson

Direção: Jay Russell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Sexta-feira, 4 de março – O Amor Dá Trabalho – Sessão da Tarde desta semana

A semana de filmes da sessão da tarde é encerrada por O Amor Dá Trabalho, longa brasileiro estrelado por Leandro Hassum. Na trama, o personagem de Hassumm é um malandro chamado Ancelmo. Ele morre e acaba preso no limbo, há uma condição para que ele consiga ir para o céu: que faça algo bom por alguém e seja um cupido. O homem aceita o desafio e tenta cumprir a missão.

Elenco: Leandro Hassum, André Mattos, Bruno Garcia, Monique Alfradique, Marcello Airoldi, Hélio De La Peña, Flávia Alessandra, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros

Direção: Alê Mchaddo

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia romântica

Que horas começa Sessão da Tarde na Globo?

Os filmes da sessão da tarde da semana sempre começam às 15h30, depois do capítulo do dia da reprise de O Cravo e a Rosa. Os longas são transmitidos de segunda a sexta-feira e podem ser acompanhados por qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros.

Para quem quer assistir de graça, mas por outro dispositivo, como um computador ou celular, é possível. No horário em que começa a sessão da tarde, acesse a aba “Agora na TV” da Globoplay e você poderá assistir tudo de graça, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Filmes da semana na Globo

Além dos filmes da sessão da tarde, a semana de 28 de fevereiro a 4 de março de 2022 na TV Globo também vai contar com vários longas no período noturno da programação do canal, além da madrugada. Veja o que vai poder assistir:

Filmes na Globo na segunda-feira (28/02)

Tela Quente, às 23h50 – Exibição do filme Vidro (2019)

Corujão I, às 02h40 – Exibição do filme Amor Ao Primeiro Filho (2015)

Filmes na Globo na terça-feira (01/03)

Corujão I, às 01h30 – Exibição do filme (Des)Encontro Perfeito (2015)

Corujão II, às 02h45 – Exibição do filme O Escaravelho Do Diabo (2016)

Filmes na Globo na quarta-feira (02/03)

Cinema do Líder, às 23h05 – Filme ainda não foi revelado pela emissora

Filmes na Globo na quinta-feira (03/03)

Corujão I, às 00h55 – Exibição do filme O Tiro (2013)

Corujão II, às 02h40 – Exibição do filme O Detonador (2006)

Filmes na Globo na sexta-feira (04/03)

Corujão I, às 01h20 – Exibição do filme Corujão I – Bravura Indômita (2010)

Corujão II, às 03h10 – Exibição do filme Corujão II – O Paciente: O Caso Tancredo Neves (2018)

Assista o trailer do filme do Corujão II de sexta-feira:

Leia também

Onde assistir os filmes indicados ao Oscar 2022